Birleşik Metal-İş’ten Alman Başkonsolosluğu önünde eylem: Almanya’da hak, Türkiye’de yasak

Bilge Su YILDIRIM

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Kocaeli Gebze’de yer alan Alman sermayeli Erlau Metal fabrikasında çalışan 22 işçinin sendikal haklarını kullanarak örgütlendikleri için tazminatsız bir şekilde işten çıkarılmasını İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Alman Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Başkonsolosluk önündeki eyleme Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ve Gebze 1 No’lu Şube Yöneticileri katıldı.

“Sendika hakkımız engellemez” yazılı pankartın açıldığı eylemde sık sık “İnadına sendika, inadına DİSK” ve “Patronların kölesi olmayacağız” sloganları atıldı.

YABANCI SERMAYE BU CESARETİ NEREDEN ALIYOR?

Eylemde Genel Başkan Atar açıklama yaptı. Sendikanın Çalışma Bakanlığı’ndan Alman Başkonsolosluğu ve Elçiliği’ne sürece dahil olan tüm kurumlarla iletişime geçtiklerini ancak sendikanın çabasının sonuçsuz bırakıldığı kaydeden Atar, firmanın Almanya ve Türkiye yönetici ekiplerinin de sendika hakkını çiğnemeye devam ettiğini söyledi.

“Bu Alman işveren Türkiye’nin kanunlarını, Anayasasını açıkça çiğneme cesaretini kimden alıyor” diye soran Atar, AKP iktidarının işçi ve emekçi haklarını hiçe saydığı siyasi ortamın yabancı sermayeye de Türkiyeli işçi ve emekçileri adeta köle olarak çalıştırmayı kendine hak gördüğünün altını çizdi.

Üç gün önce Çalık Holding önünde holding korumaları tarafından darp edilerek öldürülen Erol Eğrek’i hatırlatan Atar, “Türkiye işçi sınıfı arasından yasal haklarını aramanın bedeli ölüm oluyor, Erlau işçileri gibi işinden olmak oluyor, baskılar, mobbingler oluyor!” dedi.

İŞÇİYE CEHENNEM SERMAYEYE CENNET

AKP iktidarının ülkeyi emekçiler için adeta bir cehenneme, yabancı sermaye içinse ‘her türlü seferberliğin ilan edildiği bir cennete çevirdiğini’ kaydeden Atar, sendika tarafından hazırlanan sendikal hak ihlalleri raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda sendikanın talepleri şu şekilde sıralandı:

"• İşten çıkarılan tüm işçilerin derhal işe geri alınması,

• Sendikamızın tanınması ve toplu sözleşme sürecinin başlatılması,

• Alman kamu otoriteleri ve kamuoyunun konuya duyarlılık göstermesi, hukuka aykırı bu uygulamalara karşı şirket nezdinde adım atması.

• Türkiye’de faaliyet gösteren tüm çok uluslu şirketlerin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yasaları, ILO sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun hareket etmesini talep ediyoruz."