Birleşik Metal-İş’ten Hyundai Elevator Genel Müdürlüğü önünde eylem: “Sefalet dayatmasına geçit vermeyeceğiz!”

Emek Servisi

Özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi (TİS) olan MESS Grup TİS süreci devam ederken Güney Kore menşeli metal devi Hyundai’nin asansör üretim şirketinde çalışan işçiler, İstanbul Kadıköy’de yer alan Hyundai Elevator Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) örgütlü metal işçileri, Hyundai Elevator firmasının TİS sürecinde masaya getirdiği yüzde 20 oranındaki zam teklifini genel merkez önünde protesto etti. Saat 14.00’te Kadıköy Yenisahra’da bulunan Hyundai Elevator Genel Müdürlüğü önünde toplanan Birleşik Metal-İş’li işçiler, “Sefalet zammını kabul etmeyeceğiz” dedi.

İşçiler, Genel Müdürlük ofisini içinde bulunduran plaza önünde basın açıklaması yapmaya giderken plaza önüne kurulmuş olan semt pazarının içinden yürüdü. İşçiler, tezgahların arasında yürürken “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları attı.

BU ÜLKENİN İŞÇİSİ SİZİN KÖLENİZ DEĞİL

Basın açıklamasına çok sayıda işçi ve şube başkanının yanı sıra Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ve Genel Sekreter Ali Çeltek katıldı. Açıklama Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar tarafından yapıldı. Atar, asansör ve yürüyen merdiven üretiminde çalışan işçilerin hem nitelikli işgücünü oluşturduğunu hem de ağır iş yükü altında çalıştıklarına dikkat çekti.

Atar, şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada bu basın açıklamasının önüne gelirken bu semt pazarının içinden geçtik. Mevsim meyve sebzelerinin kilo fiyatları bile en az 100 liradan başlıyor. Ekonomik krizin bu kadar derinleştiği bir ortamda biz, tek bir işçinin dahi sefalet ücretine çalışmak zorunda bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

Atar, Hyundai Elevator işçisinin sendikal hakkını alması için her türlü mücadeleyi vereceklerini kaydederek “Hyundai Elevator yönetimine açıkça ifade ediyoruz: ‘Sendikalı işçilere de ancak asgari ücret oranında maaş artışı yaparız’ diyerek masaya koyduğunuz bu ahlaksız teklifi Hyundai işçisi kabul etmedi, etmeyecek! Biz her türlü meydanı eylem alanına çevirmeye de üretimden gelen gücümüzü kullanarak greve çıkmaya da hazırız. Bu ülkenin işçilerinin sizin köleniz olmadığını size öğreteceğiz.” ifadelerini kullandı.