Birleşik Metal-İş’ten patronun evi önünde eylem: "Emek gaspına müsaade etmeyeceğiz"

Kocaeli Dilovası’nda kurulu Omsa Metal fabrikasında işten çıkarılan Birleşik Metal-İş üyesi 57 işçi, işverenin İstanbul Erenköy’deki evi önünde eylem yaptı.

İşe iade talebiyle 44 gündür mücadele eden işçiler, patronun evi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. “Mücadelemizi patronun evinin önüne taşıyoruz” diyen işçilerin okuduğu basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Omsa işvereni, örgütlenme sürecimizin başından itibaren sendikayı hazmedememiş ve işçilerin demokratik haklarını gasbetmeye dönük bir yol izlemiştir. Geçen şubat ayında sendikal örgütlenmeden haberdar olan işyeri yönetimi önce bir üyemizi işten çıkarmış, ancak verdiğimiz kararlı mücadelenin sonucunda arkadaşımızı yeniden işe almıştır.

Ardından işveren, sendikanın yetki tespitine itiraz etmiş, ancak toplu sözleşme görüşmelerine başlamak zorunda kalmıştır. Tüm toplu sözleşme görüşmeleri boyunca uzlaşmaz bir tutum sergileyen Omsa işvereni ilerleyen günlerde bir üyemizin daha işine son vermiş, bu saldırının ardından atılan arkadaşlarına sahip çıkmak için demokratik tepkilerini ortaya koyan 57 üyemizin tamamını tazminatsız işten çıkarmıştır.

Bu tutum, işverenin açık bir şekilde sendika ve işçi düşmanlığı yaptığını ve işçilerin tüm meşru haklarını gasbettiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Omsa işçileri, 44 gündür fabrika önünde onurlu direnişini sürdürüyor. Ancak bugün itibariyle işverenin hukuk tanımazlığı karşısında mücadelemizi artık fabrikanın dışına taşıyoruz. İşçilerin sendikal iradesini yok sayan, toplu sözleşme hakkımızı gasbeden bu anlayışa karşı, şirketin Genel Müdürü Fırat Sungur’un evinin önünde nöbete başlıyoruz.

Bir kez daha ilan ediyoruz: Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. OMSA işçileri açken fabrikada da evlerinde de patronlara huzur vermeyeceğiz.”