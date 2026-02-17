Birleşik mücadele kazanacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi’nde 21-22 Şubat’ta yapılacak genel kurul ve seçimler öncesinde, “Daha iyi bir EMO” sloganıyla yola çıkan Demokrat Mühendisler Mavi Liste, değişim ve katılımcı yönetim vurgusuyla üyelerin karşısına çıkıyor.

Demokrat Mühendisler, mühendislerin istihdam güvencesinden özlük haklarına, mesleki itibardan nitelikli eğitime kadar uzanan sorunlarını öncelikli gündem maddeleri olarak belirlediklerini ifade ediyor. Demokrat Mühendisler, EMO’nun yalnızca belge düzenleyen bir kurum değil; üyeleriyle sürekli temas halinde olan, genç mühendislerin yanında duran ve mesleki gelişimi destekleyen güçlü bir dayanışma ağı olması gerektiğini savunuyor. Önceki dönemde yürütülen çalışmaların üzerine daha kapsayıcı, şeffaf ve erişilebilir bir yönetim anlayışı koymayı hedefleyen Demokrat Mühendisler, özellikle genç ve işsiz mühendislerle doğrudan iletişim kuracak mekanizmalar oluşturmayı planlıyor.

“Hedefimiz üye ile doğrudan temas kurmak” diyen Demokrat Mühendisler, seçim sürecini EMO’nun geleceğini birlikte inşa etme çağrısı olarak tanımlıyor. Mühendisler, tüm üyeleri genel kurulda söz söylemeye ve Burak Daşdemir’le başlayan Mavi Liste’ye destek vermeye davet ediyor.

EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Daşdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ateş Koç ile önceki dönem çalışmalarını ve hedeflerini konuştuk.

EMO İstanbul Şubesi seçimlerinde Demokrat Mühendisler listesinden yeniden adaysınız. Öncelikle çalışma döneminiz nasıl geçti? Yeni dönem hedefleriniz neler?

Burak Daşdemir: Geride buraktığımız dönem hem etkinlikler hem de üyelerimizin faaliyetlere katılımı açısından oldukça yoğun bir dönem oldu. Yaklaşık dört bine yakın üyeyle temas ettik. Üyelerimizin gerçek sorunlarına eğildik ihtiyaçlarına kulak verdik. Yüz yüze mühendislik geliştirme seminerleri, Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) eğitimleri yaptık, meslekte 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Yıllarını doldurmuş meslektaşlarımız için plaket törenleri yaptık, bu törenlerin öncesinde elektrikli araçlar ve e-mobilite, yapay zekanın etkin kullanımı gibi konularda sektörün önemli isimleri sunumlar gerçekleştirdiler. Yüz yüze gerçekleştirdiğimiz seminerlere ciddi katılım oldu.

14-15 Ocak tarihlerinde EEMKON 2026 Elektrik Elektronik Mühendisliği Ulusal Kongresi’ni gerçekleştirdik. Yıllardır yapılamamıştı, biz bunu iş edinerek önümüze koyduk. Ülkenin en büyük ve prestijli elektrik elektronik mühendisliği kongrelerinden birini gerçekleştirdik. Çok yüksek katılımlı ve nitelikli sunumların olduğu bir kongreydi. Ardından aldığımız tepkiler de oldukça olumluydu. Özetle; geçtiğimiz yıllarda önümüze koyduğumuz hedef, basit bir hedefti: üyeyle doğrudan temas etmek. Bunu da bir ölçüde başardığımızı düşünüyorum.

EMO İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ateş Koç: Üyelerin kendi meslek alanına ve kendi meslek örgütlerine doğrudan temas etmesi, onların sorunlarına meslek örgütlerinin sahip çıkması temel bir konu. Bu öncelikli hedeflerden bir tanesiydi. Zaten kendi hayat zorluklarıyla, iş ve ekonomik problemlerle mücadele eden üyelerimizin karşılaştıkları zorlukları çözme noktasında EMo’nun bir kaldıraç etkisi görmesi gerektiğini düşündük. O yüzden tüm çalışmaları bunun üzerine yoğunlaştırdık. Sonuç olarak da dönem içerisinde 4 binin üzerinde meslektaşımızın yüz yüze eğitimlere, etkinliklere, kongrelere ve mesleki çalışmalara dahil olduğunu görüyoruz. Bunun iyi bir dönem raporu olarak değerlendiriyoruz.

“MÜHENDİS YOKSULLUĞU ÖNEMLİ BİR SORUN”

Elektrik elektronik mühendislerinin çalışma ve yaşam koşulları nasıl?

B.D.: 31 Aralık 2025 itibarıyla EMO’ya kayıtlı 72 bin 654 erkek, 10 bin 908 kadın üye var. Tabii üye olmayan meslektaşlarımız da var. TMMOB kanununa göre her mühendisin mesleğinin icra etmesi için, aslında ilgili odasına kaydolması gerekiyor. Ama iktidarlar tarafından zamanla bu konuda birtakım esnetmeler yapıldı ve Türkiye’de mühendisler serbest mühendislik ve müşavirlik bürolarında faaliyet gösteren meslektaşlarımız haricinde artık meslek odalarına kaydolmadan da mühendislik yapabiliyor. Toplamda üye olan ve olmayan elektrik mühendisleri sayısının 150-180 bin bandında olduğunu tahmin ediyoruz. Çalışma biçimlerine baktığımızda ücretli çalışanlar yüzde 70-75 bandında. Serbest çalışan mühendisler yüzde 10-12 bandında. İşsizler ise çok yüksek bir orana sahip, yüzde 18-20 bandında. İşsizlik oranı özellikle 31 yaş altı genç mühendislerde çok yüksek. İşsiz mühendislerin yüzde 63’ü bu yaş grubuna ait. Mühendis işsizliği, Türkiye'nin kanayan yaralarından biri diyebiliriz rahatlıkla. Ayrıca emeklilerle ilgili de dikkat çekici bir veri var. Emekli meslektaşlarımızın yarısından çoğu şu anda aktif iş gücü piyasasının içerisinde. TMMOB’ye bağlı odalar olarak her yıl mühendislerin alması gereken ücretlerle ilgili tavsiye niteliğinde bir ‘mühendis taban ücreti’ yayınlarız. Bu yıl için yayınladığımız rakam 94 bin 500 TL. Ancak 2025’te gerçekleşen ortalama maaşlarına baktığımızda belirlenen taban ücretin oldukça altında olduğunu görüyoruz. Yeni mezun meslektaşlarımıza 35-45 bin bandında ücretler dayatılıyor. 2026 yılında bunun 50-58 bin bandında olacağı tahmin ediliyor. Deneyim, sektör ve kıdemlerine göre ortalama ücretler değişse de hem geçmiş yılara hem de dünya emek piyasasına oranla ülkemizde mühendislerin alım gücü oldukça düşük.

Meslektaşlarımız çoğunlukla enerji, bilişim, yazılım, telekomünikasyon, inşaat, taahhüt, savunma, sanayi, yapı denetim gibi sektörlerde çalışıyor. Mühendis yoksulluğu önemli bir soruna dönüştü. Özellikle genç meslektaşlarımız düşük ücretler ve işsizlik arasında tercih yapmak durumunda bırakılıyorlar. Ne yazık ki bunun getirdiği başka bir sorun da beyin göçü. Çok iyi yetişmiş nitelikli eğitim almış genç arkadaşlarımız daha iyi yaşam ve çalışma koşulları elde etmek için maalesef yurt dışına gidiyor. Nitelikli iş gücü transferi özellikle mühendis camiasında oldukça yüksek. Bunun sebebi de Türkiye'de hem mesleki olarak kendilerini gerçekleştirebilecekleri nitelikli iş alanlarına ulaşamıyorlar hem de tatmin edici ücrete erişemiyorlar.

Burak Daşdemir

‘Daha iyi bir EMO’ ilkesiyle çıktığınız yolda meslektaşlarınızın sizden beklentisi neler?

TMMOB’nin 800 bini aşkın üyesiyle, EMO da 90 bine yakın üyesiyle mühendisliğin güçlü örgütlerinden bir tanesi. Sorunlar ortada ve odaların da bu anlamda gücü ve etkisi yadsınamaz. Bu herkesin aslında kabul ettiği bir gerçek ki zaten odalara yönelik iktidar çevrelerinin saldırıları da bunu açıkça gösteriyor. Odaların yönetimlerini ele geçirmek istiyorlar. Bizim gibi ilerici, demokrat, çağdaş güçlerin yönetimindeki odalara yönelik saldırılar da sürüyor. TMMOB’un kamuoyundaki etkisinin oldukça yüksek olduğunun en önemli kanıtlarından bir tanesi bu saldırılar. Tabii üyelerimizin de bu anlamda bizden beklentisi kendi sorunlarının çözümüne katkıda bulunulması. Biz de üyelerimizin başta ücret olmak üzere tüm sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Her yıl tavsiye edilen asgari ücret rakamını belirlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda geçmişte SGK'yle yaptığımız bir protokol vardı. SGK bunu 2017 yılında tek taraflı olarak feshetti. Biz protokolün tekrar hayata geçirilmesini savunuyoruz. Bu protokol ile iş yerlerinde ücretli çalışan meslektaşlarımız bu verilen ücretin aşağısında ücretlerle çalıştırılamıyordu. Şu anda meslektaşlarımız ne yazık ki serbest piyasanın insafına terk edilmiş durumda.

Son olarak demokratik geleneği benimsiyorsunuz. Kamuoyuna mesajınız ne olur?

U.A.K.: Demokrat mühendisler olarak 70 yılı aşkın zamandır var olan bir odanın yönetimlerinde çalışıyoruz ve yönetime yeni dönemde talibiz. Demokrat mühendisler olarak seçimlere hazırlanıyoruz. Odamız enerji, telekomünikasyon alanlarındaki özelleştirmelere, nükleer santrallara, çevre talanına, üyelerimizin özlük haklarındaki ihlallere yönelik yıllardır mücadele ediyor. Bu mücadele on yıllardır canlı olan demokratik geleneğin bir sonucu. Demokrat mühendisler mesleki sorunların ülkede yaşanan temel sorunlardan ayrı tutulamayacağını düşünür. Odayı bürokratik bir zemin olarak değil mesleki demokratik bir kitle örgütü olarak tanımlar. Biz de demokratik geleneğin temsilcileri olarak her zaman Cumhuriyet'in birikimlerini, ilerici değerlerini, laikliği, demokrasiyi, eşitliği savunduk ve bunları ilke edindik. Bugün ülkemiz Orta Doğu bataklığına sokulmak isteniyor. Hilafet, şeriat çağrıları devletin yetkili ağızlarına salınıyor. Cumhuriyet’in temelleri aşındırılıyor. Meslektaşlarımız kent mücadeleleri sonucunda cezalar alıyor, baskı altında tutuluyor. Tayfun Kahraman buna bir örnek. Seçilmiş kamu yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu cezaevinde. Bu baskı ortamı içerisinde biz sadece mühendislerin meselelerini kendi kendine çözülebileceğini düşünmüyoruz. Toplumsal mücadeleyle el ele gelişeceğini, mühendislerin temel sorunlarının aynı zamanda ülkenin yapısal sorunlarıyla birlikte çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden tüm demokrat mühendislerine çağrımız; 22 Şubat'taki seçimlerde Demokrat Mühendislerin Burak Daşdemir ile başlayan mavi listesine destek olmalarıdır.

∗∗∗

‘EĞİTİM AÇIĞINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Genç mühendislerin nitelikli eğitime erişemediklerini söyleyen Daşdemir, sahada onları destekleyecek çalışmalar yaptıklarını anlattı. Daşdemir şu ifadeleri kullandı:

“Mühendislik eğitimindeki nitelik sorunu da aslında önemli sorunlardan bir tanesi. Türkiye'de toplam 208 üniversite var. Bu okulların arasında 150’ye yakın elektrik elektronik, kontrol, haberleşme ve biyomedikal mühendisliği bölümünden her yıl yaklaşık 6 bin kadar mühendis meslektaşımız mezun oluyor. Üniversitelerin öğretim elemanı sayısı son derece az. 5-6 öğretim elemanıyla üniversitelerde bölümler açılıyor. Tabii dolayısıyla mesleğin gerektirdiği nitelikli eğitimi de bu meslektaşlarımız alamıyorlar. Bu onların kabahati değil. Mevcut duruma bakılırsa bu kadar üniversiteye ve mühendise Türkiye’de ihtiyaç var mı? Ciddi bir tartışma konusu. Belki de hiç ihtiyaç yokken bu kadar mühendislik bölümü açılmasını mevcut iktidarın genç işsizliğini ertelemek için yaptığı bir manevra gibi düşünüyorum. Bu politik bir mesele. Benim okuduğum üniversitede yüze yakın öğretim elemanı vardı. Her bir ana bilim dalının kendine ait bir çalışma grubu vardı, açılan derslerin içerikleri dolu doluydu, laboratuvarlar yeterliydi. Ama artık özellikle vakıf üniversitelerinde eski çeşitlilik ve kalite yok. Haliyle oradan mezun olan genç arkadaşlarımız da maalesef mesleğin gerektirdiği nitelikli eğitimi de alamıyorlar ki bunu zaten sahada da görüyoruz ve eksikliklerini kapatmak için çaba harcıyoruz. EMO olarak sık sık mühendislik geliştirme eğitimleri veriyoruz. Meslek içi eğitim merkezlerimizde özellikle genç meslektaşlarımızın ihtiyacı olan eğitim açığını kapatmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.”