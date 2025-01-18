"Birleşik mücadeleyi yükseltme zamanı"

SOL Parti Ataşehir İlçe Örgütü parti konferansını gerçekleştirdi.

‘Devrimci Demokratik Cumhuriyet için Birleşik mücadele’ adlı söyleşide konuşan Taş, “Ülkenin en acil gündeminin AKP ve MHP iktidarını yenip, ülkeyi yeniden kurmak” olduğunu söyledi.

Saray rejiminin ülkeyi açlığa, sefalete, hukuksuzluklara sürüklediğini belirten Taş, “Kazanma strajesini hep beraber ortak bir mücadele olarak belirlemeliyiz. Birleşik direnişler yaratmak oldukça önemli" diye konuştu.

"BİRLEŞİK MÜCADELEYİ YÜKSELTME ZAMANI"

Rejimin emperyalizme göbekten bağlı olduğunun altını çizen Taş, “Suriye’deki cihatçıların zaferini sevinç naralarıyla karşılayan, mezhepçi ve yayılmacı politikaları eşliğinde kendini yeniden tahkim etmenin yollarını arayan bu rejime karşı devrimci demokratik cumhuriyet fikrinin yükseltilmesi elzemdir. Tüm krizlerin kökünün Saray rejimine çıktığı koşullarda bu fikrin örgütlenmesi de tüm toplumsal muhalefet güçlerinin bir arada mücadele zeminlerini yaratmasından geçiyor. Bu sebeple birleşik mücadele olanaklarının yaratılması bugün hepimizin görevidir” ifadelerine yer verdi.

"NETLEŞME BAŞLADI"

BirGün Gazetesi Yayın koordinatörü İbrahim Varlı da "Siyasal İslamcı Faşizm Kıskacında Ortadoğu ve Türkiye" balıklı söyleşide konuştu. “Suriye’de masa kuruldu, ülkenin dizaynına dair pazarlıklar, müzakereler, restleşmeler sürerken yeni döneme ilişkin pozisyonlar da artık netleşmeye başlıyor” diyen Varlı, bölgedeki emperyalistlerin aldığı role dikkat çekti.

Varlı, “ Denklemin ana aktörü Amerikan emperyalizmi ve onun Ortadoğu’daki müttefiki İsrail. Trump “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde” sözleriyle Ankara’nın gönlünü okşasa da temel belirleyen ABD’nin kendisi. Ve Amerikan emperyalizminin Suriye ve Ortadoğu projesi adım adım işliyor” dedi.

İMRALI SÜRECİNİN MERKESİ SURİYE

Varlı konuşmasını şöyle sürürdü: “İmralı açılımındaki süreçte Suriye’deki vuku bulan ve de bulacak olan gelişmelerin eseri. ABD-İsrail’in Ortadoğu projeksiyonunda –Büyük Ortadoğu Projesi- Kürtler önemli bir aktöre dönüştü. Ankara da pekala bunun farkında. Bu nedenle Amerikancı projeye entegre olmanın arayışında. Rejim önüne geçemeyeceği bu durumun en azından kendi kontrolünde, himayesinde gelişmesi için çabalıyor. Bunun için de Öcalan üzerinden Suriye’deki Kürtlerle uzlaşı sağlanmaya çalışılıyor. Tabi ki Amerikan garantörlüğünde. Haliyle Suriye’de ortaya çıkacak olan fiili durumu içeriye anlatmak/kabul ettirmek için de İmralı’dan bir şeyler alması gerek. İmralı, Ankara, Washington arasındaki siyasi trafiğin yol haritasını pek yakında öğrenmiş olacağız”