Birleşik muhalefet için ayağa kalk

SOL Parti 3’üncü Olağan Konferansı bugün Ankara Neşet Ertaş Kongre Merkezi’nde başlayacak. İki gün sürecek olan konferans ve kongre sonunda yeni döneme ilişkin bir manifesto açıklanacak. Yarın “Halkın birleşik muhalefeti için Memleket Buluşması’na” adıyla bir buluşma yapılacak. Buluşmada çeşitli forumlar da düzenlenecek.

Meşruiyetini ABD’de arayan, iç cephe çağrıları ile ömrünü uzatma çabasında olan tek adam rejimine karşı birleşik mücadele çağrılarında bulunan SOL Parti, kongreyi de ülkenin geldiği bu yol ayrımında mücadeleyi yeni bir evreye taşımanın çağrısı olarak tanımladı.

TEK ADAMA KARŞI BİR ADIM İLERİYE

Partiden yapılan açıklamada, “19 Mart’ta barikatları yıkan gençliğin, eşitlik ve özgürlük için, direnen kadınların, hak kayıplarını, düşük ücretleri kabul etmeyen işçilerin, sefalet ücretlere razı olmayan emeklilerin, yoksulluğa, gericiliğe, faşizme karşı mücadele edenlerin çağrısıyla Ankara’da memleket Buluşması’nda bir araya geliyoruz” denildi.

‘Gerici rejimi değiştireceğiz’ adıyla yapılan açıklamada, “AKP ve MHP, Trump’ın önünde eğilerek çürümüş ve yenilgiye mahkum iktidarını kurtarmaya çalışıyor. Emperyalizm ve tam teslimiyet içindeki işbirlikçi ortakları ülkemizi İslamcılık temelinde etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden kurgulanan, seçimsiz bir rejime dönüştürmeye çalışıyor. 19 Mart ve sonrasında da sokakları dolduran başta gençler olmak üzere ezilen emekçi milyonlar bunun mümkün olmadığının en büyük göstergesi oldu. Bu geniş muhalefet cephesini ve ülkenin devrimci direniş dinamiklerini birleşik bir muhalefet anlayışı ile örgütleyerek mutlaka kazanacağız... Bu yolda şimdi daha fazla mücadele, daha fazla birlik, daha fazla SOL çağrısıyla buluşuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kongrenin tek adam rejimine karşı bir yürüyüş çağrısı niteliğinin taşıdığı belirtilen açıklamada ülkenin devrimci demokratik yeniden bir kurtuluşa ihtiyacı olduğunu vurgulandı. Tek adam rejimi sürdükçe ülkenin geleceğinin tehlikede olduğunu belirten SOL Parti, çağrının yalnızca bir iktidar meselesi olmadığını emperyalizme, faşizme karşı eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet için birlikte bir yol yürümenin çağrısı olduğunu belirtti.