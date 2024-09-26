Birleşme süreci tıkandı

Politika Servisi

DEVA ve Gelecek Partisi arasında uzun süredir devam eden birleşme görüşmeleri “çatı” kararına takıldı. Birleşmenin DEVA Partisi çatısı altında olması fikrine karşılık, Davutoğlu'nun başkanlığı talebi nedeniyle ilerleme sağlanamadığı öğrenildi.

İki parti arasında devam eden görüşmelerde, Ali Babacan'ın partisinin yetkili kurumları tarafından alınan kararın Davutoğlu'na iletildiği ve şu aşamada ilişkinin TBMM'de ortak grupla sınırlı kalacağı bildirildi.

AKP'den ayrılan iki partinin, Erdoğan'ı eleştirme konusunda bir önceki dönem kadar iştahlı olmadıkları görülüyordu. Erdoğan ve etrafıyla kurulan temaslar, bazı konularda destek açıklamaları ve AKP tabanına hoş görünme çabaları, uzun süredir iki partinin de izlediği ana yol haline geldi. Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nin TBMM'deki varlığı yaklaşık 35 milletvekili civarında. Eğer Erdoğan bu isimlerle iletişimi güçlendirir ve biraz daha yakınlaşırsa, toplamda etki altına alabileceği milletvekili sayısı 360'ı bulabilir. Bu da erken seçim ve anayasayı referanduma götürme gibi birçok başlıkta Erdoğan'ın elini oldukça rahatlatır.