Birleşmiş Milletler, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü ilan etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Temmuz'u “1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü” ilan edilmesini talep eden karar tasarısını 19’a karşı 84 oyla kabul etti.
Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Temmuz'u “1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü” ilan edilmesini talep eden karar tasarısını 19’a karşı 84 oyla kabul etti.
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