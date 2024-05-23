Birleşmiş Milletler, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Temmuz'u “1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü” ilan edilmesini talep eden karar tasarısını 19’a karşı 84 oyla kabul etti.

Dünya 23.05.2024 18:39 Giriş: 23.05.2024 18:39

Güncelleme: 23.05.2024 18:40 Kaynak: İHA

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