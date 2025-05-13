Birleşmiş Milletler'den, PKK'nin fesih kararına ilişkin ilk değerlendirme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, PKK’nin silah bırakma ve fesih kararının, uzun süredir devam eden çatışmanın çözümü açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Dujarric, “Genel Sekreter, PKK’nin silah bırakma ve kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılamaktadır” dedi.

Rûdaw’a konuşan Dujarric, bu kararın uygulanmasının bölgedeki barış ortamına katkı sağlayacağını ifade ederek, “Bu karar, eğer uygulamaya konulursa, barışçıl yollarla bir çözüm için kritik bir eşiği temsil eder” değerlendirmesinde bulundu.

“BM, BARIŞ SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA HAZIR”

New York’ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dujarric, Birleşmiş Milletler’in doğrudan bir gözetim rolü üstlenip üstlenmeyeceğine dair gelen soruya net bir yanıt verdi. “Bir Türk gazetesinde, silahların BM gözetiminde teslim edileceğine dair bir haber gördüm. Irak’taki BM misyonumuzla yaptığımız görüşmeler ışığında söyleyebilirim ki bu bilgi doğru değil” dedi.

Dujarric, BM’nin talep edilmesi halinde sürece destek sunmaya hazır olduğunu vurgulayarak, “Bizim önceliğimiz, sürecin tüm taraflarca sahiplenilmesi ve uygulamaya devam edilmesidir” dedi.