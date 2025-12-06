Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkese uyulması çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Büyükelçi Samuel Zbogar, uluslararası toplumun Lübnan'a ve ordusuna desteğinin artırılması gerektiğini belirterek, "Silahların yalnızca devletin kontrolünde olmasını öngören hükümet kararını destekliyoruz" dedi.

BMGK heyeti, Lübnan'daki temaslarının ardından, başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Zbogar, Konseyin, Lübnan ve tüm bölgenin istikrarına bağlılığını yineledi.

Lübnanlı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini aktaran Zbogar, heyetin ayrıca ülkenin güneyine, "Mavi Hat" olarak bilinen sınıra ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) karargahına saha ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına vurgu yapan Zbogar, BMGK'nin 1701 sayılı kararının eksiksiz uygulanmasının bölgesel istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

İsrail ve Lübnan arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısında bulunan Zbogar, UNIFIL'in bölgedeki görevine dikkati çekerek, barış gücü personelinin güvenliğinin sağlanmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

