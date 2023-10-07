Birleşmiş Milletler, İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün sabah saatlerinde Hamas örgütünün saldırısıyla başlayan Filistin İsrail gerginliği konusunda yarın acil bir toplantı yapacağını duyurdu.

Bugün sabah saatlerinde Hamas örgütünün Gazze Şeridi'nden düzenlediği saldırıyla başlayan Filistin İsrail savaşında iki taraftan da yüzlerce kişi hayatını kaybederken iki ülke arasındaki gerginlik giderek artmaya devam ediyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN ACİL TOPLANTI KARARI

İki ülke arasındaki karşılıklı füze atışları devam ederken Hamas örgütüne bağlı silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iki ülke arasındaki durumla ilgili yarın acil bir toplantı yapacağını duyurdu.

BREZİLYA, ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dönem başkanı Brezilya, İsrail ve Gazze Şeridi'nde artan şiddete çözüm bulmak için kurumu acil toplantıya çağırmış ve itidal çağrısında bulunmuştu.