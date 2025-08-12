Birlik Dayanışma Sendikası, Sındırgı raporu hazırladı: AVM değil güçlü sağlık kurumları istiyoruz

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından Türkiye’de sağlık tesislerinin deprem güvenliği bir kez daha sorgulandı. Sındırgı’daki devlet hastanesi tahliye edilirken dün de Denizli’de devlet hastanesinin tavanı çöktü. İstanbul’da ise Aile Sağlığı Merkezleri'nin (ASM) üçte birinin dayanıksız binalarda faaliyette olduğuna dikkat çeken Birlik ve Dayanışma Sendikası, "Sağlık Bakanlığı, bir an önce sağlam zeminde, depreme dayanıklı ve müstakil aile sağlığı merkezleri ile sağlık kuruluşları inşa etmek zorunda" uyarısını yaptı.

Depremin ardından Sındırgı’yı ziyaret eden Birlik ve Dayanışma Sendikası 5 No'lu Şube yönetimi, hastaneye daha önce yıkım kararı verildiğini ancak hizmete devam edildiğini anımsattı. Tahliye sonrası hastane bahçesinde UMKE çadırları kuruldu. Şube Başkanı Dr. Fevzi Turgut, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaparak, bir an önce sağlam zeminde, depreme dayanıklı ve müstakil ASM'ler ile sağlık kuruluşlarının inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

"ENKAZIN ALTINDA KALIRIZ"

Turgut, yıllardır bu konuda uyarılarda bulunmalarına ve Maraş depreminin üzerinden 30 ay geçmesine karşın ASM çalışanlarının hâlâ konteynerlerde hizmet verdiğini belirterek “Bu gidişle gerekli adımlar atılmazsa bu enkazın altında hep beraber kalacağız” dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın tespitlerine göre, Denizli Devlet Hastanesi’nin 2017 tarihli deprem performans analiz raporu, hastanenin bulunduğu killi kum zeminin sıvılaşma riski taşıdığını ve bloklardaki kolon ile kirişlerin yüzde 90’ının çürük olduğunu ortaya koyuyor. Sekiz bloklu hastanede yalnızca A Blok (başhekimlik binası) güçlendirilmiş, diğer bloklarda ise hiçbir iyileştirme yapılmamış. Sendika, ASM'lerin de tehlikede olduğuna dikkat çekerek, İstanbul’daki ASM’lerin üçte birinin depreme dayanıksız binalarda hizmet verdiğini açıkladı.

SINDIRGI RAPORU

Balıkesir Sındırgı’da 10 Ağustos’ta meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden Birlik ve Dayanışma Sendikası ekibi hazırladığı raporda şunlara dikkat çekti.

ASM’lerde çocuklu kadın çalışanların çocuklarını bırakamadığı için rapor talepleri arttı.

Deprem sonrası Devlet Hastanesine gelen 15 hastadan 3’ü sevk edildi, 12’sinin taburcu oldu.

Depremde, 9’u köyde, 1’i ilçe merkezinde olmak üzere toplam 10 bina hasar gördü. Bir kişi hayatını kaybederken, 20’ye yakın yaralı tedavi edildi.

Sındırgı’da 4 ASM bulunuyor. Bunlardan ikisine ulaşılabildi.

Dr. Turgut "Periferde yer alan ve hasarlı köy evinin çok olduğu Gölcük ASM’ye gitmek istedik ancak yarı yoldan dönmek zorunda kaldık. Önce iş makinesi çalışmaları nedeniyle kapalı olduğunu düşündük ancak bakanın ziyareti için yolların kapatıldığını öğrendik. Bu nedenle yaklaşık 10 kilometrelik zorlu yolu geri dönmek zorunda kaldık ve Perifer ASM’sine ulaşamadık. Arkadaşların moralleri iyiydi ancak artçı sarsıntılar devam ediyordu. İdari izinli sayılmamaktan yakınıyorlardı" dedi.