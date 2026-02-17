Birlik olduk ve kazandık

Emek Servisi

Yüzde 28’lik zam dayatmasına ve taşeron çalışma sistemine karşı 23 Ocak’ta greve çıkan yaklaşık 5 bin Migros depo işçisi, zafere ulaştı. DGD-SEN öncülüğünde 24 gündür direnişte olan depo işçileri, kazanımlarını İstanbul Esenyurt’ta bulunan Migros depo önünde yaptıkları basın açıklamasıyla kutladı. Atılan 303 işçi işlerine geri iade edildi, işçiler talepleri arasında yer alan kadroya geçiş yaptı.

Depo önünde kazanımlarını kutlayan işçiler, yaptığı açıklamada "Şimdi içeriye girip sendikalı olmak için mücadeleye devam edeceğiz. Bizimle birlikte ŞOK, A101 ve BİM işçileri de direndi. Birlik olduk, kazandık, yine kazanacağız” dedi. Basın açıklamasında söz alan DGD-SEN İş Yeri Temsilcisi Azad Erdinç ise 2022’de örgütlendiklerinde patronların “Öncüleri atalım, biter” dediğini hatırlatarak, “Yeniden örgütlendik. Türkiye’de 12 farklı depoda mücadele ettik, depolarda yeniden örgütlendik. Şimdi içeride mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar da yaptığı konuşmada, “2009’dan beri taşeronlaşmaya hayır dediğimiz için işten atıldık. 2022’de ‘insanca yaşamak istiyorum’ dediğimiz için işten atıldık. Kazanımlarımız meşrudur. Patronları tek tek yenemeyiz ama birlik olduğumuzda geri adım atmak zorunda kalıyorlar” ifadelerini kullandı.