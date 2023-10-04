Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz sanarak öldürdü

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde dün gece arkadaşıyla birlikte gittiği avda kendisini domuz sanan arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 24.30 sıralarında Burdur’un Çeltikçi ilçesi Cebiş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim Coşar (30) ve arkadaşı B.K. (25) domuz avına gitti.

Av sırasında birbirinden ayrılan iki arkadaş domuz sürüsünü beklediği sırada B.K. arazide ses duyarak sesin geldiği tarafa av tüfeği ile ateş ederek yanlışlıkla arkadaşı İbrahim Coşar’ı vurdu.

Ateş ettiği yeri kontrol etmek için gittiğinde ise arkadaşı Coşar’ı kanlar içinde gören B.K. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Coşar’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, B.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İbrahim Coşar’ın cenazesi olay yerin inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.