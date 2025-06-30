"Birlikte" filminin fragmanı yayınlandı

Michael Shanks’in yazıp yönettiği ve Alison Brie ile Dave Franco’nun başrolleri paylaştığı yeni korku filmi Birlikte'nin fragmanı yayınlandı.

Fragmanı Rotten Tomatoes’da 100 üzerinden 100 puan alan film; Chantier Films dağıtımıyla 1 Ağustos’ta sinemalarda olacak.

Michael Shanks’in yazıp yönettiği, romantik dramayı kara komedi ve body horror öğeleriyle harmanlayan Birlikte’den fragman yayınlandı. Birlikte; 10 yıla yaklaşan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla kırsal bir bölgeye taşınan Tim ve Millie’nin başlarına gelen gizemli bir olayın onları alışılagelmedik ve korkutucu bir süreçle karşı karşıya getirmesini konu alıyor.

Filmde çiftini canlandıran yıldızlar Alison Brie ve Dave Franco, gerçek hayatta da evliler.

Prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan Birlikte; olumlu yorumlarla karşılandı. Alison Brie ve Dav Franco’nun yapımcılar arasında yer aldığı film; senenin en öne çıkan filmlerinden biri olarak gösteriliyor.