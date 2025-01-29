Birlikte hareketin gücüne inanıyoruz

Kamuoyunda ‘Katliam Yasası” olarak bilinen yasaya karşı bir araya gelen yaşam savunucuları yarın ülke genelinde alanlara çıkarak eylemler yapacak. Hep bir ağızdan “AYM yasayı iptal et” diyecek yaşam savunucuları, toplanan 100 bin imzayı Anayasa Mahkemesi’ne teslim edecek.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi kurucularından Eray Özgüner, yasanın iptal edilmesi gerektiğini yineleyerek ‘‘CHP, Hayvan Hakları Yasası’nın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Aldığımız duyumlar bu ayın sonu ya da şubat başı gibi AYM’nin bunu görüşeceği yönündeydi. Bunun üzerine eş zamanlı eylemsellik süreci başlattık. Bunun için barolardaki hayvan hakları alanında çalışan arkadaşlar, sivil toplum kuruluşları, inisiyatifler ve derneklerle görüşmeler yaptık. Bu boşluğu kitlesel olarak sokaklarda, eylemlerle yapmamız gerektiğine kanaat getirdik. 4 gün içinde toplanıp eylem kararı aldık’’ dedi. ‘‘Bütün derneklerin eylemlerimize katılmasını bekliyoruz. Türkiye’de ciddi bir ses çıkarmayı amaçlıyoruz. Bütün amacımız bu’’ diyen Özgüner, Ankara’daki etkinliğin yarın saat 12.30’da AYM önünde yapılacağını kaydetti.

Özgüner, şöyle devam etti: ‘‘100 bin ıslak imzalı da AYM’ye teslim edecekler. Hızlı hayata geçirildi çünkü. Eğer AYM yasayı iptal etmezse o zaman toplum olarak herkes bulunduğu illerdeki hayvanlara sahip çıkacak. Elimizden geldiğince zaten çıkıyoruz. Hayvanların duyguları olan, hissedebilen canlılar. Binlerce yıldır sokakta bizlerle yaşamışlar. Yani bu bir hapsetme öldürme şekli. Onun için de mücadele bitmeyecek. Türkiye’de her mücadele nasıl devam ediyorsa bütün olumsuzluklara rağmen, içimiz yana yana, hayvan hakları mücadelesi aynı şekilde devam edecek. Yaşam hakkı savunucularının ısrarlı duruşu Katliam Yasası’nı iptal ettirecek. Yasanın iptali için herkesi sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Birlikte hareket etmenin gücüne inanıyoruz. Mücadeleyi ortaklaştırmaktan ve sürdürmekten vazgeçmiyoruz.’’

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AÇIKLAMA YAPILACAK YERLER

• 12.30 Ankara AYM önü Ahlatlıbel

• 13.00 İstanbul Adalet Sarayı (Çağlayan) önü

• 13.00 Antalya Adliyesi önü

• 13.00 Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydanı

• 13.00 Giresun Atatürk Meydanı

• 14.00 Kocaeli Kartepe Belediye Binası önü

• 18.00 Eskişehir Kanatlı AVM önü

• 18.00 Kırklareli Millet Bahçesi-Gar Binası önü

• 18.30 Aydın Atatürk Kent Meydanı