Birlikte kazanacağız

İlayda SORKU

Ülkede yoksulluk gün geçtikçe artıyor. AKP iktidarının 2025 yılında işçiye, memura, emekliye verdiği zam oranları tüm ülkeyi sefalete sürükledi. Ülkenin dört bir yanında ‘halk ayakta’ eylemleri devam ederken, kendilerine yapılan yüzde 11,54 oranındaki 6 aylık zammı protesto eden kamu emekçileri de sokağa çıktı.

Memurlar, 13 Ocak’ta yurdun dört bir yanında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. KESK, BASK, HÜR-SEN, ASİM-SEN ve Birleşik Kamu İş öncülüğünde düzenlenen eylemlerde, insanca bir yaşam ve adil bir gelir talebiyle bir araya gelen emekçiler meydanları doldurdu.

İktidarın sefalet ücretine mahkûm eden politikalarını ve emekçiye reva gördüğü zam oranını kabul etmeyen memurlar, İstanbul’dan Eskişehir’e, İzmir’den Ankara’ya haklı taleplerini haykırdı. Eylemlerin yankısı sürerken sendika temsilcileri, yurt genelinde gerçekleşen eylemleri BirGün’e değerlendirdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Ayfer Koçak, pek çok ilde alana ciddi bir akın olduğunu dile getirdi. Ankara, İstanbul, Mardin ve Dersim’de eylemlerin çok güçlü olduğuna dikkat çeken Koçak, “Mardin’de sokağa çıkmadan önce gerçekleşen müdahaleye rağmen arkadaşlarımızın sokakta olma ve eylemde buluşma ısrarı ile polis engeli aşıldı” dedi.

En büyük sorunun toplu iş sözleşmesiyle ilgili olduğuna dikkat çeken Koçak, şunları söyledi: “Bizim maaş artışlarımızın belirleneceği yer toplu iş sözleşme masasıdır. Fakat iktidarın, emekçilerin mücadele alanını kriminalize etmeye yönelik politikaların sonucunda yetkilendirdiği yandaş konfederasyonlarla oluşturduğu bu masa, emekçilerin gelirlerinin geriye doğru çekilmesini sağlıyor. Dolayısıyla emekçiler de tepkilerini açığa çıkartıyor. Toplu iş sözleşmesine gittiğimiz dönemde eylemliklerimizi hem kapsam hem de içerik itibariyle genişleterek, güçlendirerek devam edeceğiz. Çünkü bizim açımızdan hedef toplu iş sözleşmesidir.”

İzmir

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GREV ZAMANI GELDİ

KESK olarak yıllardır emekçilerin sorunlarının ortak olduğunu ifade ettiklerini hatırlatan Koçak, “En nihayetinde emeğiyle geçinen tüm kesimler yürütülen politikaların bedelini ödüyorlar. Dolayısıyla biz emekçilerin tamamına yönelik bir çağrıda bulunuyoruz. Emeğimizin hakkını almak için örgütlenmek zorundayız. Örgütlü tavrımızı da sokakta, iş yerinde, alanlarda ifade etmek, zorlayıcı olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Eylemlerde ortaya çıkan talebin de genel grevden yana olduğuna dikkat çeken Koçak, “Genel grev elbette sadece KESK’in talebiyle gerçekleşmeyecek ama KESK bu çağrıyı büyütecek, güçlendirmeye çalışacak. Bizim açımızdan genel grev zamanı geldi” dedi.

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SES GETİRDİ

Yurt genelinde eylemlerin geniş katılımlı olduğunu belirten Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Hüseyin Kara ise, şunları söyledi: “Amacımız, siyasi iktidarın sahte verilerine dayalı olarak verdiği zammı kabul etmediğimizi, asla bu oranların bizi tatmin etmeyeceğini, zaten açlık ve yoksulluk sınırı arasında bir maaş aldığımızı kamuoyuyla paylaşmaktı. Ses getirmek ve kent meydanlarından iktidara sesimizi duyurmaktı. Eylemin amacına ulaştığını söyleyebilirim.”

Öte yandan Memur-Sen ve Kamu-Sen’e bağlı sendikaların üyelerinin iş bırakmadığını hatırlatan Kara, “Üyelerin, konfederasyonlarına ve sendikalarına yönelik tepkileri var. Niçin ortak eylem yapılmadığını ve niçin iş bırakmadıklarını soruyorlar. Süreç içerisinde o sendikalardan üye istifalarının olabileceğini düşünüyoruz. Eyleme katılmayan sendikaların üyelerine çağrıyı bir kez daha yenilemek istiyorum. Sizin konfederasyonunuz size sahip çıkmıyor olabilir, hükümetle kol kola sefalet ücretleri almamıza olur veriyor olabilir ama sizler de bizim aldığımız maaşları alıyorsunuz. Sizler de geçinemiyorsunuz” diye konuştu.

Ayrıca birleşik mücadelenin önemine dikkat çeken Kara, “Bu iş ancak birleşe birleşe kazanılır, bize düşen birleşik mücadeleyi örmektir. Bu iş kollarında faaliyet gösteren konfederasyonlarımızla bundan sonra da birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

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EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ

Eylemin kapsayıcılığına dikkat çeken Eğitim-Sen Mersin Şube Yürütme Kurulu Üyesi Özgür Saçkesen de, Mersin’de gerçekleşen eylemi şöyle değerlendirdi: “Bu daha bir başlangıç ve ilerleyen zamanlarda daha kalabalık olacağımızı biliyorum. Ülkenin tüm illerinden olumlu dönüşler alıyor olmak çok güzel. Hem kamu emekçilerine bir motivasyon oldu hem de örgütlenmenin önemini gördük. Mersin’de alanlar doluydu, katılım bizleri mutlu etti.” Tepkinin dile getirilmesi için önemli bir adım atıldığını belirten Saçkeşen, “Sefalet zammı değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Birleşik emek mücadelesini büyütmekten başka çaremiz yok. Herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirecek” diye konuştu.

Mersin

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MÜCADELEYİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ

KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Barış Uluocak: “Türkiye çapında eylemlere özellikle konfederasyonumuz KESK üyelerinin büyük bir katılım gösterdiğini tespit ediyoruz. Hava koşulları sıkıntılı olmasına rağmen eylemlere katılım oranı yüksekti. Bu eylem bizim açımızdan başarılı oldu. Yaşam standartlarımız her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Sefalet ücretleriyle yaşamaya mahkûm ediliyoruz. Tüm çalışanların ortak talebi olarak alanlardaydık. Kamu emekçilerinin ve emeklilerin ortak mücadeleyi yükseltmesi gerekir. Bu eylemlere devam etmediğimiz ve sendikal, demokratik haklarımızı kullanmadığımız sürece yaşam şartlarımız her geçen gün kötüye gidecek. Mücadele temposunu düşürmememiz gerekiyor.”

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İTİRAZ EDİYORUZ

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Deniz Çetin: “İzmir’de kötü hava koşullarına rağmen kitlesel bir katılım sağlandı. Emekçisi de emeklisi de bir gün dahi geçinemiyor. Vergi yükünün büyük bölümü emekçinin omuzlarına atılıyor. Biz de kamu emekçilerine reva görülen sefalet ücretine karşı itiraz ediyoruz. Sefalet ücretlerine karşı iş bırakarak alanlarda sesimizi yükselttik. Yüzde 11,54’lük bir zam oranını kabul etmiyoruz. Kamuoyunda da güzel tepkiler aldık. Bu bizim ilerleyen süreçte devam edecek mücadelemiz için de güzel bir yol açtı” dedi.

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HALK TALEP ETTİ

Eskişehir Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası İl Yürütücülerinden Yener Çalışkan: “Kamu emekçilerinin taleplerini kamuoyuyla paylaştık. Bu süreç bizim açımızdan başarılıydı. Hava koşullarına rağmen Eskişehir’deki kitle çok iyiydi. Katılım yüksek ve dinamikti. Türkiye genelinde kitlesel bir eylemin başarılı olmama ihtimali yok. Kamu emekçilerinin bu şartlar altında geçinmeye çalışmasının sonucudur bu eylemler. Alınan maaşların yarısı kiraya gidiyor ve geri kalanla geçinmek çok zor. İş bırakma, eylem yapma talebi iş yerlerinden, halktan geliyor. Kamu çalışanlarının ortak talebini görmemezlikten gelemeyiz. Mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

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GENEL GREVE ZEMİN

Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci: “Gerçekleştirilen eylemler, olması gereken bir genel grev için zemin oluşturma açısından son derece önemli bir yer tutuyor. Bundan sonra yapılması gereken toplumun ekonomik krizden çıkışın ancak birleşik bir mücadeleyle mümkün olacağına dair somut durumun eyleme dönüştürülmesi ve genel grevle birlikte açığa çıkarılmasıdır. Gerçekleştirilen alan etkinliğimiz, özellikle toplumun örgütü kesimlerinin, emeklilerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Dolayısıyla meselelerin sadece kamu emekçilerinin sorunu değil, toplumun sorunu olduğu konusunda ortaya çıkmış bir fotoğraf var. Bu anlamda son derece katılımlı bir iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Özellikle alandaki coşku, itiraz, inanç, motivasyon son derece yüksekti. Bu eleştiriler maalesef somut bir adıma henüz dönüşebilmiş değil. Fakat hükümetin uygulamış olduğu ekonomik politikalarla ve sefalet anlamındaki maaş artış oranlarıyla meselenin artık daha fazla sürdürülemeyeceğine dair yaygın bir kanaat oluşmuş durumda. Ortaya çıkan bu kavrayış bir genel grev için bize daha fazla çaba gösterme sorumluluğuna da işaret ediyor” şeklinde konuştu.