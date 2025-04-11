Birlikte kazanacağız

ÖZLEMLE, SEVGİYLE, GURURLA…

Sizler başı dik direncinizle hepimizin yüzüne bir gülümseme, kalbine bir gurur bırakıyorsunuz…

Murathan Mungan’ın, Devam Ağacı kitabı geliyor aklıma. Oraya göndermiyorum, yakında görüştüğümüzde elden teslim ederim… Ama o kitaptan çok sevdiğim, hep kendimizle özdeşleştirdiğim bir kısmı paylaşmak istedim… Der ki, “kişinin bir cevheri varsa, cevherini işlemeyi biliyorsa kolay kolay kimse tıkayamaz önünü. Yolunu kendi açar. Her yaratıcı (o sanatçı der ama biz şöyle yazalım) devrimci kendi devam ağacının dallarına umutlarını bağlar, hayallerinden gerçek, ömründen adaklar asar. Kişi hangi yaşta, ömrünün neresinde olursa olsun, hala dal uçları fışkın veriyor, büyümesini sürdürüyorsa, kökleri sağlamlaştırıp dalları salkım tutuyorsa devam ağacı demek gerektir ona”…

İşte siz, elli yıllık bir uzun yolculuğun sonunda, dal uçlarından yeşeren fışkınlarımız, köklerimizi sağlamlaştıran salkımlarımız, tap taze yapraklarımızsınız… Ve siz bir kez daha ne güzel ve mutlu ki bizlere, gözlerimize oturan umut yağmurlarısınız…

Kendi adıma bütün arkadaşlarınız, kardeşleriniz adına da çok sevgiyle, umutla, bir kez daha gururla…

Görüşmek üzere en yakın zamanda…

Önder İşleyen

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SİZİ ALANA DEK MÜCADELE

Selam size arkadaşlar, Sizleri sevgi, özlem ve büyük bir umutla selamlıyoruz. Mektup ve mesajlarınızı aldık. Hep beraber coşkuyla o satırları okuduk. Sizlerden güzel haberler almak bizleri daha da motive ediyor. Orada yalnız değilsiniz, en kısa zamanda kavuşacağız. Beraber başlattığımız mücadele katlanarak büyüyor. Sizler cezaevinde haksız yere yatarken dışarıda direnişimize devam ediyoruz. Gözünüzün arkada kalmayacağını biliyoruz.

Bu süreçte arkadaşlarımız ile aramızdaki bağlar çok daha kuvvetlendi. Artık mücadelemiz başka bir boyuta evrildi. Sizinle omuz omuza büyüttüğümüz mücadeleyi artık sizler için de büyütüyoruz. Sizleri alana kadar bu mücadelemiz sürecek. Özgürlüğünüze kavuştuğunuzda hep beraber mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. O günleri sabırsızlıkla bekliyor, hiç de uzak olmadığını biliyoruz.

Umutla kalın…

SOL Genç’ten arkadaşlarınız

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HEP BERABER AŞACAĞIZ

Sevgili arkadaşım Utku,

Gökyüzüne bakıp bulutların güzelliğini görebildiğimiz, bir arkadaşla sohbet edip gülebildiğimiz sürece yan yanayız, hayatın içindeyiz. Mücadeleniz, mücadelemiz yılgınlığa kapılmadan sürüyor. Haksızlığa karşı mücadele edenler, eğitim gibi insanca yaşam gibi en temel haklarından mahrum bırakılan öğrencilerin uğradığı haksızlıkla korkup susmak bir kenara mücadeleye daha sıkı tutunuyor. Özlem büyük ama size duyduğumuz inanç ve sevgi daha büyük. Yanlış bir şey yapmadığınızı biliyor, sizinle gurur duyuyoruz. Bu günleri hep beraber aşacağız. Nefretin karşısında sevgiyi, sömürü ve sefalet düzeni karşısında dayanışmayı, bir arada insanca yaşamı savunanlar kazanacak.

"onlar karanlık onlar zalim/onlarla çarpılmaz korkular, bizlerle bölünür/aydınlığa uzanır şehir telaşsız sakin/ gümüş renginde yükselir ışık kanatlarıyla güvercin/ sonunda sevgi kazanır."

Milena

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GURUR DUYUYORUZ

Sizi dışarıda bekleyen bir mücadele, sizinle olmak için bekleyen çok insan var. Ne yaparlarsa yapsınlar vazgeçmeyeceğinizi biliyoruz. Orada verdiğiniz mücadele direnişimize yeni bir anlam kazandırdı. Sizinle gurur duyuyoruz adımızı bildiğimiz kadar eminiz haklısınız, haklıyız. Yan yana olamasak da ruhumuz, kalbimiz birlikte! Sizi çok seviyoruz.

Dilan-Yağmur

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SENİN SESİMİZ

Kardeşimiz,

Orada olman baştan haksızlık ama bizi böyle yıldıramazlar. Gücünün ve duruşunun Oba grubu olarak farkındayız. Bu talihsiz günler geçecek, çıktığında daha da güçlü olacaksın.

Yine beraber omuz omuza konserlerde kafa sallayacağımız günler yakındır.

Biz senin sesin olacağız burda. Sen yeter ki dimdik kal.

Oba

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HATAY’DAN SELAM

Hatay’ı dayanışması ile güzelleştiren, hak hukuk ve adalet mücadelesine güç veren onurlu bir gelecek için YOL'a düşen gençlere Hatay'daki dostlarından bin selam…

Can Çiçek

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BİRİCİK YAĞMUR’UMUZ

Biz senin birlikte deney yaptığın, sıranı paylaştığın o dostların, İstanbul Üniversitesi’nden arkadaşlarınız. Buradan sana selamlarımızı, sevgimizi ve en içten duygularımızı gönderiyoruz. Sen orada olsan da kalbimizde, aklımızdasın hep. Biliyoruz, şu an bulunduğun yer kolay değil ama senin gücüne, sabrına ve direnişine inancımız sonsuz. Burada her şey aynı değil sen yoksun diye ama biz dimdik ayaktayız, senin için, seninle birlikte.Sen içeride nasıl direniyorsan, biz de burada seni yalnız bırakmamak için direniyoruz. Ve sen çıkana kadar da vazgeçmeyeceğiz. Moralin hep yüksek kalsın, seni çok seviyoruz. Senin gücüne, kalbine, adaletine inancımız tam.

İstanbul Üniversitesi’nden sıra arkadaşların

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YALNIZ DEĞİLSİN

Canımız Yağmur’umuz seni çok özledik. Anasayal hakkını kullandığın için tutuklanmanın 15’inci günündeyiz. Biz, ailen ve bütün arkadaşların seninle gurur duyuyoruz. Hepimiz için hayat durdu, dört gözle çıkacağın günü bekliyoruz. Seni seven bu kadar insan için, dostların için iyi olacağını ve umudunu kaybetmeyeceğini biliyoruz. Bu zor günler geçecek, biz yine beraber olacağız, planladığımız her şeyi yapacağız ve nasıl günler atlatmışız diye hayret edeceğiz. Cesaretin, gücün, direncin ve onurunla sen bizim ince memedimizsin. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyoruz, sakın unutma. Dostların arkanda, yalnız değilsin. Aklımız da kalbimiz de hep seninle.

Dört dostun

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BURADAYIZ, VAZGEÇMİYORUZ

Bu mektubu sana aynı sıralarda ders dinleyen, bir yerde takılınca birbirinden yardım isteyen arkadaşların olarak yazıyoruz. Biliyoruz, korkutarak susturmaya çalışıyorlar ama biz buradayız, vazgeçmiyoruz. Her şeye rağmen inancımızı diri tutuyoruz. Bu baskılar geçici, birlikte kurduğumuz gelecek kalıcı. Kampüslerde, sıralarda yeniden yan yana geleceğimiz gün uzak değil.

Dayanışmayla,



Marmara'dan sıra arkadaşların

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UMUT VE İNATLA

Şubat depremlerinin hemen ardından bizlere dayanışma eli uzatan iki genç, iki koca yürek, müzik listemi bilmediğim şarkılarla işgal eden güzel insanlar...

Verdikleri onurlu mücadelede yalnız olmadıklarını her daim yanlarında olacağımızın sözü ve dayanışmanın güzelliği, aydınlık bir gelecekte buluşmanın umudu ve inadı ile Hatay'dan selamlar saygılar.

Utku’ya not: Metalci değilmiş.

Halil B.



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EN İNATÇIMIZ, UTKU’MUZ

Utkumuza,

Gönderdiğin mesajı şöyle bitiriyorsun: “Güzel günler çok yakın, mücadeleye devam.” Biz de senin bıraktığın yerden devam edelim istiyoruz. Mücadelenin pek çok yanı olduğunu biliriz. Gün olur bir eylemde arkadaşımıza omuz veririz. Gün olur depremde üstümüze yıkılan binaların arasından yeni bir hayat yeşertmeye çalışırız. Gün olur bir işçi grevinde havanın soğuğu yan yana olmakla kırılır. Gün olur yoksulluğa mahkum edilmiş mahallelerde çocuklarla “küçük kara balık” okuruz. Gün olur arkadaşımızla kucaklaşmak tüm yorgunluğu unutmamız için yeterli olur. Gün olur geleceğimiz, eşit, adil, özgür bir ülke ve insanca yaşam için direnirken hukuksuzca tutuklanırız. Ve sonra özlemle tutuklanan arkadaşlarımızdan bahsederken, ondan gelen notta yazan “güçlü kalın” mesajı mücadelenin tam da kendisi olur. Kara gün kararıp kalmaz. Günü aydınlatmada inatçıyızdır, sen de en inatçılarımızdansın. Sizinle gurur duyuyoruz, çok seviyoruz. Şimdilerde tutuklu ancak yarınlarda yeniden kol kola olacağımız Yağmur, Ufuk, Fatih, Vuslat, Berkcan, Ulaş, Nuri, Recep ve daha nice arkadaşımız gibi alnının ak, başının dik olduğunu biliyoruz. Eminiz sizin de aklınız hep mücadelenin dışarda nasıl sürdüğünde. Bil ki bizi de dışarda dik tutan şey işte tam budur.

“Geçer devran, takvimler el değiştirir/ Gün gelir zulüm de göçer/ Zaman örter her şeyin üstünü/ Uzağı gören çocuklar bilir, gelecek uzun sürer”

İbo-İrem-Oğuz-Rabia-Sarya

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MÜCADELE DERSİ VERDİNİZ

Sevgili Yağmur,

Bu mektubu sana aklımızın berraklığı, irademizin iyimserliği, duygularımızın ise olağanüstü sıcaklığı ile yazıyoruz. Şimdilik bizi ayrı düşüren parmaklıkların arasından saçılan hiç eksiltmediğin tebessümünün renkli ışığı, sıra arkadaşların olarak bizi daha diri tutmayı sağlıyor ve güçlendiriyor. Gönderdiğin selamlarının içindeki kahkahalarını ta buradan duyabiliyoruz. Memleketini en çok seven, memleketinin sorunlarını çözmek için gençliğinin baharında kelli felli kişiliklere taş çıkartacak bir mücadele dersi veren sizlersiniz. Işığınız geleceğimiz için kutup yıldızı görevi görüyor. Sizi seviyoruz, sizi bekliyoruz ve oraya çok alışma çünkü sizi alacağız!

Arkadaşların