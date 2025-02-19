Birlikte mücadele edelim

CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “Şaibe” iddiasıyla CHP’nin 38’inci Olağan Genel Kurulu’na yönelik yürütülen soruşturmanın ardından kurultaya sahip çıkmak için ortak açıklama yapan 81 il başkanı da grup toplantısına katıldı.

Özel, Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında sorumluluğu bulunanların halen açığa çıkartılamamasını eleştirerek sözlerine başladı. Facianın üzerinden 78 gün geçtiğini belirten Özel, bilirkişi raporunun hazırlanmamasına tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kimseye dokunulmadığını kaydeden Özel, “AKP’ye yük olmayacak bir süreç yürütüyorlar” diye belirtti. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kartalkaya’daki yangın faciasının ve Yenidoğan Çetesi Skandalı’nın, “Vicdanı sorumlusu” olduğunu söyledi.

HERKES FAKİRLEŞTİ

CHP’li Özel, sağlık emekçilerini, Sağlık personelinin gırtlağına yapışın” diyerek hedef gösteren AKP Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’a yönelik tepkisini de kürsüden dile getirdi.

Türkiye’de fakirleşmeyen kimsenin kalmadığını ifade eden Özel, öğrencilerin de en az emekliler ve asgari ücretliler kadar mağdur olduğunu kaydetti. Yükseköğretimde okul terki ve okulunu donduran öğrenci sayısının yüksekliğinin altını çizen Özel, üniversite mezunu işsizlerin durumuna da dikkati çekti. Öğrencilerin barınma ve beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özel, “Erdoğan, kendinden önceki koalisyon hükümetini ve rahmetli Ecevit'i aşağılarken sürekli, ‘Ben geldiğimde 45 liracık KYK bursu vardı’ diyor. KYK kredisiyle o gün 1,5 çeyrek altın alınırken bugün 3 bin TL olan KYK kredisi ile yarım çeyrek altın alınamaz durumda” ifadelerini kullandı.

İktidarın muhalefete yönelik hukuki saldırılarını artırdığını kaydeden Özel, kayyum atamaları ve hukuksuz olarak değerlendirdiği uygulamalar ile ilgili değerlendirmelerini şöyle sıraladı:

“Van Belediyesi’ne kayyum atandı. EMEP’in, DİSK’in, pek çok yapının mensubuna operasyon yapıldı. Bu yapının karşısında tüm muhalefetin düşen şudur ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Gaziantep’te işçilerin mücadelesine destek veren BİR-TEK SEN’in Genel Başkanı tutuklandı. Onun isyan ettiği fabrika AKP milletvekilinin fabrikası. Cirosu 3 milyar TL ama emekçinin yemeğine, yol parasına göz gidiyorlar. Çayırhan’da altın yumurtlayan tavuğu kesmek istiyorlar. Çayırhan madencileri, direniyor. Hakkını arayan kim varsa yanında durmaya devam ediyoruz.

Gazetecileri, özgür basını susturabileceklerini hesap ediyorlar. Bugün de aralarında dört gazetecinin olduğu 52 kişi şafak operasyonuyla sindirilmeye çalışılıyor. Herkes bu iktidarın sopasının hedefinde. Memleketi yakıyorlar, hepimizi yakıyorlar, hep birlikte sahip çıkmak zorundayız.”

Özel, HÜDAPAR’ın, “Kürt Çalıştayı” ile ilgili ise şu sözleri kayda geçirdi:

“Kürt sorununu HÜDAPAR zemininde tartışmak, CHP’nin kuruluş değerlerine ihanettir. HÜDAPAR, domuz bağcıların partisidir, bayrağa, Atatürk'e karşıdır. Demokrasiden yararlanıp, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlerin partisidir HÜDAPAR. HÜDAPAR’a söyleyecek bir şeyim yok ama Sayın Erdoğan’a bir sözüm var, kimler kimlerle beraber?”

Türkiye’de yaşanan ve yaşatılan süreç, bir darbe girişimidir. Darbe, ülkeyi yönetenlere karşı yapılır. Bütün dünya muhalefete, ana muhalefetin gözünün içine bakar. 15 Temmuz’da Meclis’in açılması çağrısını yapmış, milletvekillerini Meclis’e toplamış bir partidir CHP. CHP, darbenin karşısındadır. Cumhuriyetin ve demokrasinin kıymetini çok iyi biliyoruz.

DARBEYE KALKIŞILIYOR

Partimizin, Cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 600 bin kişiyle belirlemeye yönelik aldığı kararı, 23 Mart’ta büyük bir demokrasi şöleni ile adayımızı da belirlemiş bir şekilde erken seçim sandığını en kararlı biçimde isteyeceğimizden, memleketin gerçek sorunlarını durmadan dile getireceğimizden, onların istediği gündeme değil, milletin gündemine odaklanacağımızdan bir darbeye kalkışıyor iktidar.