Birlikte mücadele sorunları çözer

Haber Merkezi

ODTÜ Mezunlar Derneği; ÇEDES ve MESEM projeleri, eğitimin güncel durumu, gençlik ve gençlik hareketi, Filistin başta olmak üzere artan savaş atmosferi gibi başlıklar ekseninde panel gerçekleştirdi.

“Geçmişten Geleceğe Toplumsal Gelişmeler - Ne Yapmalı?” başlıklı panel Vişnelik’te gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü Muhsin Budaker’in yaptığı panelde konuşmacı olarak hukukçu ve 28. Dönem Milletvekili olan İlhan Cihaner, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, gazeteci-yazar Necdet Saraç ve ODTÜ öğrencisi İrem Hazal Kelleci katılım sağladı.

Gürkan, “İktidarın son yerel seçimlerde yenilmesi sadece sandıktan olan bir şey değil. Son yıllarda önemli işçi direnişleri oldu. Halktan, demokrasiden, barıştan yana kazanım için yegane yol birlikte mücadeledir; ısrarlı ve sahada mücadeledir. El sıkışılarak çözülebilecek bir demokrasi sorunu yoktur” diye belirtti.

Necdet Saraç ise yeni bir düzen açılımına ihtiyaç olduğunu belirtirken “Bütün tartışmalara rağmen CHP’nin ve DEM’in olduğu belediyeler, nefes alınabilen yerler. Bizim nefes borularımızı büyütmeye ihtiyacımız var” diye konuştu. İlhan Cihaner ise anayasa tartışmalarına dair şöyle konuştu: “Anayasayı kim yaparsa uyulur, caydırıcı olur? Toplum yaparsa, arkasında yaptırımın olduğu fikri yerleştirilirse. Anayasayı bizler yapmazsak anayasa hiçbir işe yaramayacaktır. Parlamentoya bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir.”

İrem Hazal Kelleci ise gençliğin toplumsal hareketlerdeki konumunun nereden geldiğini anlatarak, “Bizler daha fazla işsizlik, yoksulluk, gelecek kaygısıyla yüz yüze geliyoruz. Kemer sıkma dedikleri şey artık boğazımıza kadar dayanmış durumda” diye konuştu.