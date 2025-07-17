Birlikte olduğu bir kadın daha ölmüş

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmiyor. Son olarak İstanbul Eyüpsultan’da eski bir polis memuru tarafından katledilen Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı.

Cinayet zanlısı Cemil Koç’un eskiden birlikte olduğu Ece Gül Övezova’nın da 2023 yılında Diyarbakır’da yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Türkmenistan vatandaşı Övezova’nın, kaldığı apartmanın 6’ncı katından düşerek hayatını kaybettiği, olay sonrası Cemil Koç’un ifadesine başvurulduğu ancak yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde, daha önce meslekten ihraç edilen Koç’un kardeşinin de geçmişte yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığı tespit edildi.

TEPKİ YAĞIYOR

Cinayete ilişkin başta kadın örgütleri olmak üzere çeşitli kurumlardan tepki yağıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Küçükçekmece Adliyesi önünde dün basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Nazlıaka “Bu planlı bir kıyımıdır. Bu kıyım kurumların suskunluğu, ihmali ve zaman zaman açıkça iş birliğiyle mümkün olmuştur. Şu an yedi kişi gözaltında, derhal tutuklanmalılar. Sadece elini kana bulayan değil; yardım eden, sessiz kalan, delil karartan, görevi ihmal eden herkes yargılanmalıdır. Ayşe Tokyaz vakası münferit değil, sistematik bir cinayettir. Hesabını sormadan bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Ayşe Tokyaz katledilmesine tepki gösteren Eğitim Sen Giresun Şubesi de yazılı bir açıklama yaparak iktidarın cezasızlık politikalarını eleştirdi.

Açıklamada “Ayşe Tokyaz AKP iktidarının uyguladığı cezasızlık politikaları nedeniyle hayattan koparıldı” denildi. Ayrıca açıklamada, yasaların, kanunların, imzacısı olan sözleşmelerin etkin uygulanması, kadınlar için hayati önemi olan İstanbul Sözleşmesi’ne bir an evvel geri dönülmesi talebi yinelendi.

‘TAHRİK EDİLDİM’ DEDİ

Cinayetler artarken katiller de yargılanmaya devam ediyor. Hatay’da evli olduğu Sinem Dönmez’i 27 bıçak darbesiyle ağır yaralayan ve "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanan Enver Dönmez, "tahrik edildim" savunmasını yaptı. Enver Dönmez, "Bu ifadeler, kadın cinayetlerini işleyen erkeklerin kullandığı kalıplaşmış cümleler, yalnızca haksız tahrik indirimi almak için" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.