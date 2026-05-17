“Birlikte Spor” Mesajı Pendik’ten Yükseldi: 3 Bin Kişilik Spor Şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle yaklaşık 3 bin kişiyi sporun birleştirici gücü etrafında buluşturdu.

Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen organizasyonda engelli ve engelli olmayan sporcular aynı sahayı paylaşarak “Birlikte Spor” mesajı verdi.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul öncülüğünde düzenlenen etkinlikler; İBB Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü (ÖZGEM), İBB Sevgi Çiçekleri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Oyun İstanbul koordinasyonuyla hayata geçirildi.

BÜYÜK KATILIM

Etkinliğe 4 yaş ve üzeri 750 engelli sporcu ile İBB Spor Okulları’ndan 750 öğrenci katıldı. Velilerin de yer aldığı organizasyonda toplam katılım yaklaşık 3 bine ulaştı.

Karma takımlar halinde sahaya çıkan sporcular, parkur yarışları ve gösteri maçlarında birlikte mücadele ederek toplumsal farkındalık oluşturdu.

Spor şöleni, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ile İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız’ın hava atışıyla başlayan basketbol gösteri maçıyla start aldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Basketbolun ardından step aerobik ve futbol gösterileri düzenlenirken; tenis, voleybol, badminton, jimnastik ve koordinasyon parkurlarında renkli görüntüler yaşandı. Alana kurulan sahnebüs ve şişme oyun grupları da çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte konuşulan en önemli mesaj ise sporun herkes için erişilebilir olmasıydı.

Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen organizasyon, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımına dikkat çekerken, sporun kapsayıcı gücünü de bir kez daha ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada yaklaşık 1,3 milyar kişi bir tür engellilik durumuyla yaşamını sürdürüyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon engelli birey bulunurken, en az bir fonksiyonel engeli olan bireylerin oranı ise yüzde 6,9 seviyesine ulaşıyor.