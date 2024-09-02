Birlikte yaşam iradesine sahip çıkalım: Barış hemen şimdi

Haber Merkezi

1 Eylül Dünya Barış Günü, “savaşsız, sömürüsüz bir dünya” talebiyle ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri mesajlar yayımlarken DEM Parti, İzmir, Van ve Diyarbakır’da barış mitingleri düzenledi.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB’den yapılan açıklamada, “Türkiye’de yaşayan bizler, sadece bölgemizde değil, ülkemizde de çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. Barışa ve kardeşliğe olan inancımıza ve ihtiyacımıza rağmen, her geçen gün daha fazla şiddetin parçası haline getiriliyoruz. Siyasi çatışmalar, toplumsal çatışmaları derinleştiriyor. İşte bu nedenle sürdürülebilir demokratik bir hayat için barışçıl bir ortam dışında seçeneğimiz yoktur. Ve bugün barışa yapılan her çağrı; aynı zamanda emperyalizme karşı eşit, özgür, adil ve sömürüsüz bir dünya çağrısıdır. Biz bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühendis, mimar ve şehir plancıları, hekimleri, üretenleri olarak; çatışmaların ve silahların sustuğu, komşularıyla dostluk içinde olan, sınırları içindeki farklı inançların, kültürlerin, kimliklerin eşitlik, özgürlük ve adalet içinde yaşayabildiği bir ülke istiyoruz” denildi.

MİLYONLARIN BARIŞ TALEBİNİ YÜKSELTELİM

DEM Parti’nin Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları imzalı açıklamada Barış ve kardeşliğe vurgu yapıldı. Mesajda, "Kendi geleceklerini çocukların, kadınların, milyonların sömürülmesine bağlayanlara en güzel cevap, eşit olarak barış ve kardeşlik içinde yaşanacak yeni bir dünya yaratmaktır. İçinde bulunduğumuz karanlık tabloya rağmen insanlık bunu yapabilir" denildi. DEM Parti’nin yayınladığı metinde şu ifadeler kullanıldı:

"Ortadoğu’da başta Filistinliler ve Kürtler olmak üzere halklar ağır saldırı altındayken, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş derinleşerek devam ederken, dünyanın pek çok yerinde çatışmalar artarken, şimdi yapılacak en anlamlı şey barış mücadelesini her zamankinden çok yükseltmektir. Kendi geleceklerini çocukların, kadınların, milyonların sömürülmesine bağlayanlara en güzel cevap, eşit olarak barış ve kardeşlik içinde yaşanacak yeni bir dünya yaratmaktır. İçinde bulunduğumuz karanlık tabloya rağmen insanlık bunu yapabilir. Herkesin kendi dili, dini ve rengiyle özgürce ve eşit yaşadığı bir dünya yaratmak mümkündür. Savaşa, tecride, ırkçılığa, darbelere ve hukuksuzluğa karşı 1 Eylül’de milyonların barış talebini ve sesini yükseltmeye devam edeceğiz.”

Barış Vakfı’ndan yapılan açıklamada ise, 1 Eylül’ün savaşların yıkımlarını hatırlatmak ve barışın değerini vurgulamak amacıyla dünya genelinde anıldığını belirtti. Barış Vakfı, silahların susmasını, şiddet ve çatışmaların durmasını ve eşit, adil bir toplumsal yaşamın kurulmasını talep etti. Vakıf, tüm bireyleri ve grupları barış, adalet ve eşitlik mücadelesine katılmaya ve bu mücadeleyi birlikte büyütmeye davet etti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında, "23 yıllık AKP iktidarının küreselleşme iddialarına karşı Türkiye’yi giderek yalnızlaşan bir ülke konumuna getirdiği ortadadır. Uluslararası ve bölgesel çatışmaların yoğunlaştığı günümüzde iktidarın uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımı Türkiye’nin yalnızlaşmasına, izolasyonuna neden olmaktadır. Bu içe kapanma aynı zamanda barış için istikrarlı bir zemini de yok etmektedir" dedi.

VAN, DİYARBAKIR VE İZMİR’DE MİTİNG

DEM Parti’nin Van’da düzenlediği mitingte DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ve KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz konuştu. Musa Anter Barış Parkı'nda başlayan mitinge barış talebiyle çok sayıda yurttaş katıldı. Sanatçı Kasım Tandoğan da konuşmaların ardından bir konser verdi.

DEM Parti, DBP, TJA ve kentteki sivil toplum örgütleri Diyarbakır'da da miting düzenledi. 'Savaşa ve işgale karşı barışı, tecride karşı özgürlüğü haykıralım' sloganıyla düzenlenen miting öncesi katılımcılar AZC Plaza önünden Şeyh Said Meydanı’na yürüdü. Mitingde DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve DEM Parti Milletvekilleri, savaş politkalarının sona ermesi ve barış temalı konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından miting sanatçıların verdiği konserle sona erdi. DEM Parti’nin barış mitingi yaptığı bir diğer il de İzmir oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelenler Geniş Merdiven ve Grup Susika’nın katılımıyla basın açıklamasında ve konserde buluştu.

İzmir (Fotoğraf: Evrensel)

İstanbul’daki etkinliklerin adresi ise Kadıköy oldu. Rıhtım’da bir araya gelen siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve yurttaşlar, Rıhtım’a yürümek isterken polis ablukasıyla karşılaştı. Kaymakamlık yürüyüşün yasaklandığını duyurdu. Öte yandan İstanbul’da ‘Yaşatacağız Platformu’nun çağrısıyla Yenikapı’da da miting düzenlendi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Sakarya Meydanı’nda düzenlenen mitingde barış talebi dile getirildi.

329 ÖRGÜTTEN ORTAK AÇIKLAMA

Doğu ve Güneydoğu’daki 329 sivil toplum kuruluşu (STK), meslek örgütü, sendika 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla ortak bir açıklamayla barış çağrısı yaptı. Açıklamada, “Çatışmasızlık ortamının sağlanması için tüm aktörleri, toplumsal ve siyasi dinamikleri üzerine düşen sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz” denildi. Diyarbakır’daki Dağ Kapı Meydanında yapılan açıklamaya, metni imzalayan kurumların temsilcileri katıldı. Ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Kürt meselesine vurgu yaptı. Yıllardır süren güvenlikçi politikaların Kürt meselini çözmediğini savunan Eren, “On yıllardır süre gelen şiddetin, silahın, operasyonların ve güvenlikçi yaklaşımların Kürt meselesini çözmekten ziyade derinleştirdiği, güvenlikçi politikalarda ısrarın da toplumsal barışa ve birlikte yaşam iradesine zarar verdiği fazlasıyla deneyimlenmiştir” dedi.