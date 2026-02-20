Birlikte yöneteceğiz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 49’uncu Olağan Genel Kurulu 21 Şubat, seçimleri ise 22 Şubat Pazar günü yapılacak. Seçimlerde yönetime yeniden aday olan Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar, çözüm odaklı ve katılımcı yönetim vurgusuyla üyelerin karşısına çıkıyor.

BirGün TV’de Zafer Arapkirli’nin Medya Terapi programına konuk olan Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Ahmet Erkan, genç mimarların işsizlik sorunları, istihdam güvencesinden nitelikli eğitime kadar uzanan sorunlarını öncelikli gündem maddeleri olarak belirlediklerini ifade etti.

İŞSİZLİĞE KARŞI İKİ ÇÖZÜM PROJESİ

Erkan, Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar olarak işsizliği iki konuda çözmek istediklerini belirtti. Bakanlıklarla yaptıkları görüşmelerde, TOKİ projelerinde mühendis ve mimarların yapı denetim sürecine de dahil edilmesini talep ettiklerini belirten Erkan, “Bu on binlerce mimar ve mühendise iş olanağı sağlıyor. Mimarlık ve mühendisliğin uygulama alanlarında belli dallarda uzmanlaşmayı savunuyoruz çünkü aksi durumda bir mimar bütün inşaatı denetlemiş oluyor. Bu da 5-6 mimarın çalışabileceği işi bir kişinin yapması demek ki bu işsizliğin nedenlerinden birisi” dedi.

Yerel yönetimlerdeki tekelleşmeyi kırmak istediklerini belirten Erkan, “Yerel yönetimlerdeki tekelleşmeyi de kırmak istiyoruz. Şantiye şefliğini de yapı denetim sistemi gibi bakanlık tarafından havuzdan atanmasını istiyoruz. Müteahhit tarafından alınan şantiye şefi, müteahhiti denetleyemediği gibi ücretini de alamıyor. Fakat atama bakanlık tarafından yapar, parasını da kendisi mühendis ve mimara aktarırsa bu konuda da ciddi yol alacağımızı, mimarların işsizlik oranında ciddi değişikler olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mimar ve mühendislerin kamuda yeterince istihdam edilmediğine dikkat çeken Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Erkan “Ayrıca kamuda uzmanlık alanlarına göre yeterli kadronun bütün belediyelerde açılması gerektiğini de savunuyoruz. Bütün inşaat firmalarının mutlaka bir mimar ve mühendis üzerinden açılması gerektiğini savunuyoruz. Bunların hepsini Bakanlıkla görüşerek yasa ve yönetmeliklerle düzenlememiz gerekiyor ve bunu zorluyoruz. Bu hedeflerimizin gerçekleşmesi için ise bir araya gelmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

30 BİN MİMARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Yeni dönemde yönetim anlayışlarının demokratikleştirilmesi ve daha katılımcı bir hal alması için çalıştıklarını söyleyen Erkan, geçen iki yıllık süreçte de bu konuda başarı elde ettiklerini ifade etti. “Geçtiğimiz dönemde 4 bin genç meslektaşımıza ulaştık” diye konuşan Erkan, “Ücretsiz eğitimler verdik. Aslında ekonomik gücümüz çok olmamasına karşın büyük fedakârlıklarla bunları gerçekleştirdik. Yeni dönemde de amacımız 30 bin mimara ulaşmak, sorunlarımızı tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek” dedi.

Yönetimleri süresince pek pek çok komisyon kurduklarını söyleyen Erkan şunları aktardı: “Yapı denetimden şantiye şefliğinden, tasarım ofislerine ve ücretli çalışanlara dek 30 tane komisyon kurduk. Bu komisyonlarda her alan kendi sorunlarını tartışacak, çözüm önerilerini dosyalar halinde bize getirecek. Ve komisyon temsilcileri, yöneticiler ve merkez yönetim kurulu üyelerimizle ilgili bakanlıklara gideceğiz, alanın sorunlarını, çözüm önerilerimizi sunacağız.”

KOLEKTİF KARAR ALMA SÜRECİ GELİŞTİRDİK

Erkan, Mimarlar Odası’nın tüm üyelerine seçimlerde oy kullanma çağrısı yaptı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin yönetim kurulunu yalnızca 11 kişilik bir kadrodan ibaret görmediklerini belirten Erkan son olarak şu ifadeleri kullandı: "Meslektaşlarımızı, Mimarlar Odası'na taleplerini iletmesi, yönetimlerle sürekli görüşmesi ve yönetime dahil olması gerekiyor. Biz yönetimi sadece 11 kişilik yönetim kurulundan ibaret olarak görmüyoruz. Komite, komisyon ve benzeri bütün çalışmalarımızın kolektif karar alma süreci geliştirdik ve birlikte karar alıyoruz. Yönetim kurulu toplantılarının kapısı her üyeye açık, herkesin görüşü alınıyor ve o görüşler doğrultusunda karar alınıyor. Kısacası üyelerimizin söylediklerini dikkate alan ve ona göre karar alan bir yönetim kurulumuzla iç içe geçtiğimizde, odayla birlikte olduğumuzda odanın görevini yapamayan yöneticilerini değiştirmek daha da kolay olacaktır.”