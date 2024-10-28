Birlikten 3 belediye ayrıldı

Haber Merkezi

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 42. Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, AKP ve Yeniden Refah Partisi yönetiminde olan 3 belediye, birlik üyeliğinden ayrıldı.

Meclis toplantısında Divan Kurulu’nda Başkan Tugay’ın yanı sıra; Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık ve Menteşe Belediye Meclis üyesi Seda Uslu seçildi. Toplantıda, üç belediyenin birlikten ayrıldığı duyulurken 20 belediyenin de birliğe kaydı yapıldı. Yapılan kayıtlarla birlikte birliğin üye sayısı 151’e yükseldi.