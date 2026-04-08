BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen: Enseyi karartmak yok, biz kazanacağız!

BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevi'nden mesaj gönderdi. Türkmen, mesajında tutuklu gazetecileri de anarak "Dışarıda olsalar, her zaman yaptıkları gibi bu hukuksuzluğu da yazacaklarından emin olduğum ve benimle aynı gerekçelerle tutuklanan değerli gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ gibi isimler tutuklanmalarına rağmen eğilmeden, bükülmeden, korkmadan gerçekleri yazmaya, konuşmaya devam eden, haksız yere tutuklananların sesini duyuran, adını sayamayacağım kadar çok gazeteciler varken yalnız ve çaresiz hissetmek mümkün mü?" dedi.

Türkmen, mektubunda "Ben tutuklu olsam da sendikam BİRTEK-SEN, onun benden çok daha deneyimli, cesur ve kararlı yöneticileri; Antep’ten Urfa’ya, Malatya’dan Tokat’a BİRTEK-SEN öncülüğünde direnmeye, örgütlenmeye, mücadeleye devam eden işçilerin öfkesi, inancı ve kararlılığı dimdik ayakta… hemen her gün mesajlarını alıyor seslerini duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkmen'in mesajı şöyle:

"Bu not benim için, bizim için hepimiz için dışarıda dövüşen, mücadele eden, yalnız olmadığımızı, bu bedellerin boşuna ödenmediğini hissettiren, dışarıda eksilen sesimizi sesiyle, safımızı misliyle dolduran yoldaşlarıma, dostlarıma, tanıdığım tanımadığım herkese teşekkür ederim.

Daha önce olduğu gibi yine bir neferi olduğum sınıfımın, işçi sınıfının haklı haklı davasını savunduğum için; işçileri öldüren, sakat bırakan, açlığa, işsizliğe, sefalete mahkum eden bu sömürü ve kölelik düzenine karşı işçilerin sesine ses olan, kavgasına öncülük eden sendikam BİRTEK-SEN adına mücadeleci onurlu sınıfının davasına ihanet etmeyen her sendikacının yaptığı ve yapması gereken bir görevi yerine getirdiğim için tam 22 gündür haksız ve hukuksuz yere tutukluyum.

Antep Başpınar OSB’nin büyük patronları istediği için onlar üzülmesin diye Başpınar’da ve ülkenin dört bir yanında her gün yüzbinlerce işçinin emeğine ve haklarına çöken, işçileri öldüren ve çolak bırakan tekstil patronlarının vahşi bir sömürü, kuralsızlık ve keyfiyet üzerine kurulu düzenleri zarar görmesin, sekteye uğramasın diye bu hukuksuzluğa imza atıp beni özgürlüğümden mahrum edenler bu yolda bizi, mücadelemizi engelleyebileceklerini sanıyorlarsa ÇOK BÜYÜK YANILIYORLAR!

Ben tutuklu olsam da sendikam BİRTEK-SEN, onun benden çok daha deneyimli, cesur ve kararlı yöneticileri; Antep’ten Urfa’ya, Malatya’dan Tokat’a BİRTEK-SEN öncülüğünde direnmeye, örgütlenmeye, mücadeleye devam eden işçilerin öfkesi, inancı ve kararlılığı dimdik ayakta… hemen her gün mesajlarını alıyor seslerini duyuyorum.

Tutuklandığım günden beri benle, sendikamla ve üyemiz işçilerle dayanışmasını eksik etmeyen, yaptıkları eylemlerle, açıklamalarla, topladıkları yüzlerce sendikacının imzalarıyla sınıf dayanışmasının, mücadeleci sendikacılığın onurlu sesini yükselten sendikaların ve sendikacı dostlarımızın sesini her gün duyuyorum.

Başta neredeyse her gün ziyaretime gelerek, mahpusluğumun önemli bir kısmını adeta benle geçiren sendikamızın avukatı Esmer olmak üzere Antep’ten, Adana’dan, İstanbul’dan ziyaretime gelen, tutukluluğuna karşı olağanüstü bir hukuki mücadele veren, yüzlerce imzayla dilekçe veren avukat dostlarımın emeği çabası varken insanın içerde yalnız hissetmesi mümkün mü?

Milletvekili seçildiği günden bu yana en çok Başpınar işçilerinin ve hakları için mücadele eden işçilerin sadece mecliste değil grev ve direniş alanlarında, mücadele ettiği her yerde sesi olan sendikamızın öncülük ettiği her grev ve direnişte olduğu gibi cezaevinde de beni yalnız bırakmayan, kahrımızı az çekmeyen vekilim, yoldaşım Emek Partisi G. Antep Milletvekili Sevda Karaca başta olmak üzere, ziyaretime gelen DEM Parti milletvekili ve TÖP temsilcisi Perihan Koca, mecliste sesimize ses olan TİP Genel Başkanı sevgili Erkan Baş, bu hukuksuzluğu dile getiren, soru veren CHP’li ve diğer muhalefet partilerinden onlarca milletvekilinin bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı gösterdiği duyarlılığı özellikle kıymetli ki. Ve mecliste olmayıp ama hayatın her alanında, sokakta bu çürümüş sömürü düzenine karşı mücadele eden sosyalist partiler, devrimciler...

Dışarıda olsalar, her zaman yaptıkları gibi bu hukuksuzluğu da yazacaklarından emin olduğum ve benimle aynı gerekçelerle tutuklanan değerli gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ gibi isimler tutuklanmalarına rağmen eğilmeden, bükülmeden, korkmadan gerçekleri yazmaya, konuşmaya devam eden, haksız yere tutuklananların sesini duyuran, adını sayamayacağım kadar çok gazeteciler varken yalnız ve çaresiz hissetmek mümkün mü?

Ve akademisyenler, aydınlar, yazarlar, sanatçılar... Yüzlerce imzayla, sesiyle, sözüyle, kalemiyle bu hukuksuzluğa karşı duran, kavgamızın, ülkemizin, sınıfımızın, halkımızın yolunu, yüzünü ve ufkunu aydınlatanlar...

İyi ki varsınız. Hepinizin dostu, kardeşi, arkadaşı, okuru, seveni, sevdikleri, tanıdığı olmaktan onur duyuyorum.

Enseyi karartmak yok

Biz kazanacağız!"



