BİRTEK-SEN'den Çalışma Bakanlığı önüne eylem çağrısı: İşçilerin haklı talepleri engellenemez!

Antep Başpınar ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düşük ücret dayatmasına karşı direnişi sürdüren işçiler eylem çağrısında bulundu.

İşçilerin eylemlerinin Gaziantep Valiliği'nin yasaklamasının ardından Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 17 Şubat'ta tutuklandı.

Has Sentetik, Yalçın Kardeşler, Çelikaslan ve Okkıran Halı işçileri BİRTEK-SEN ile mücadeleye devam ediyor.

İşçiler, sendikal faaliyetler üzerindeki yasakların kaldırılması ve Mehmet Türkmen’in özgürlüğü için İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü önüne çağrı yaptı. Çağrı perşembe gününe (20 Şubat), saat 18.30'a yapıldı.

"NE YASAKLAMALAR NE DE TUTUKLAMALAR HAKLI TALEPLERİ ENGELLEYEBİLECEK"

Çağrı paylaşımında şunlar denildi:

"Başpınar işçilerinin insanca bir yaşam için başlattıkları mücadele, memleketin dört bir yanına yayılıyor. Ne yasaklamalar ne de tutuklamalar işçilerin haklı taleplerini engelleyebilecek.

Başpınar işçilerinin sesine ses olmak için, Sendikal faaliyetler üzerindeki yasakların kaldırılması için, Mehmet Türkmen’in özgürlüğü için Perşembe günü saat 18.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü önünde buluşuyoruz!"