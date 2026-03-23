BİRTEK-SEN'den İsmail Arı'ya özgürlük çağrısı: "Çürümüş düzenin foyasını ortaya çıkaranlar hedefte"

Muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasına karşı toplumun her kesiminden yükselen tepkiler çığ gibi büyüyor. Arı’nın tutuklanmasına bir tepki de Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’ndan (BİRTEK-SEN) geldi.

İsmail Arı’nın daha önce BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasına tepki gösterdiği paylaşımı alıntılayarak açıklama yapan sendika, Arı’nın tutuklanmasını "kabul edilemez" olarak niteledi.

Yapılan açıklamada, gerçekleri yazan gazetecilerin de tıpkı hakkını arayan işçiler ve sendika temsilcileri gibi iktidarın hedefinde olduğu vurgulandı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ EKMEĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK KADAR ÖNEMLİ"

BİRTEK-SEN’in sosyal medya hesabından yapılan ve "Özgür basın susturulamaz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanması kabul edilemez. Baskılar karşısında hakkını arayan işçiler ve sendika temsilcileri kadar, gerçekleri arayan ve çürümüş düzenin foyasını ortaya çıkaran gazeteciler de hedefte.

Haber alma ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak kadar önemli!

İsmail Arı serbest bırakılsın!

Özgür basın susturulamaz!"