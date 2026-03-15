BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, gözaltına alındı.

Türkmen'e Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşmasından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması öne sürülüyor.

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, Türkmen’in evinde arama yapıldığı ve tüm elektronik eşyalarına el konulduğu bildirildi.

Türkmen’in jandarmadaki ifade işleminin sürdüğü öğrenildi.

Genel Başkanımız Mehmet Türkmen Sırma Halı önünde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek evi aranıyor.



— BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) March 15, 2026

MEHMET TÜRKMEN NE DEMİŞTİ?

Gaziantep Başpınar’da işçi kıyımlarıyla, iş kazalarıyla gündemden düşmeyen Sırma Halı, yeniden ücret gaspıyla gündemde. İki yılı aşkın süredir işçilere maaşlarını geç veren ve sefalet zammı dayatan, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hanifi Şireci’nin firmasında, yaklaşık 400 işçinin iş bırakma eylemi sürüyor.

Sırma Halı işçileri, geçtiğimiz günlerde Balıklı Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada yaptığı açıklamalar gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in konuşması şöyleydi:

"Bu ülkeyi, bu kenti yönetenlerin ve onlarla iş birliği yapan patronların ramazan başından beri hayırseverlikleri ile övünüyorlar. Ülkeyi yönetenler her gün yoksulların yer sofralarında oturma pozu veriyorlar. Onları Sırma halı işçilerinin sofralarına çağırıyoruz. O sofralara oturanlar işçiyi kuru ekmeğe muhtaç edenlerdir. İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil sadece maaşının zamanında yatırılmasını istiyorlar. Karşılığında tehdit mesajları alıyorlar. İşçiler bir gün fatura ödemese üstüne faiz geliyor ama işçiye geç ödenen para aynı para. Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler.

Haksızlığa karşı sesini duyurmak için toplanıyor ama etrafında yüzlerce polis oluyor. Neden işçiler basın açıklaması, yürüyüş yapmak istediğinde önüne bu kadar polis diziliyor? Barikatları işçilere değil patronlara kurun. Bu öfke birikiyor. Bu adaletsizliğe her gün yenilerini ekleyerek işçilerin yüreğinde öfke ve isyan biriktiriyorsunuz. Yapmayın, altında kalırsınız. İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin."