BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında tahliye kararı

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen için tahliye kararı verildi.

Antep Başpınar ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin ardından tutuklanan Türkmen hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkmen'in 2 haftada bir imza vermesi gerekecek.

Kararı duyuran BİRTEK-SEN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Patronların isteğiyle günlerdir hukuksuzca tutulan, özgürlüğünden mahrum bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında tahliye kararı verildi! İşçilerin mücadelesi, dayanışmanın gücü bir kez daha kazandı. Başkanımızı almaya gidiyoruz!

Bu adaletsiz tutukluluğa karşı ses çıkaran, mücadeleyi büyüten tüm emek dostlarına teşekkürler! Şimdi, BİRTEKSEN'İ büyütme zamanı. Seferberlik çağrımızı büyütüyoruz! Her fabrikada, her atölyede örgütleneceğiz!"

📢 Direnişimiz Kazandı! Başkanımız Mehmet Türkmen Tahliye Edildi! ✊



Patronların isteğiyle günlerdir hukuksuzca tutulan, özgürlüğünden mahrum bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında tahliye kararı verildi! İşçilerin mücadelesi, dayanışmanın gücü bir kez daha… — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) March 24, 2025

14 Şubat Cuma günü gözaltına alınan ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Mehmet Türkmen daha sonra tutuklanmıştı.

Türkmen, ‘Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme’ suçlamasıyla 36 gündür tutuklu bulunuyordu.