BİRTEK SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutukluluğuna itiraz

Antep Başpınar ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği'nin yasaklamasının ardından bir gün arayla gözaltına alınan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, çıkartıldığı mahkemece 17 Şubat'ta tutuklandı.

Türkmen'in tutuklanmasına tepkiler devam ederken, avukatı Esmer Özer tutukluluğa itiraz etti. Artı Gerçek'ten Sinan Şahin'e konuşan avukat Esmer Özer, "Valilik yasağından sonra yapılan çağrılar gerekçesiyle 'suç işlemeye tahrik' suçunun oluştuğu iddia ediliyor. Öncelikle valiliğin yetkisini aşarak aldığı yasak kararı hukuka aykırıdır. İşçilerin barışçıl, şiddet içermeyen eylemlerinin engellenmesi Anayasa ile tanımlanmış hakların gasp edilmesidir. Dolayısıyla ortada bir suç yok. Olmayan bir suça tahrik de mümkün olamaz. Biz de itirazımızı bu yönden oluşturduk" dedi.

KARARIN YARIN ÇIKMASI BEKLENİYOR

Avukat Özer, şunları kaydetti:

"Dosya, bugün itiraz mahkemesine gidecek. Yarın (21 Şubat) bir karar çıkmasını bekliyoruz. Hukuki ve adil bir değerlendirme yapılırsa itirazımızın kabul edilmesi ve Mehmet Türkmen’in serbest bırakılması gerekiyor. Ancak gözaltına alınmasından itibaren yaşananlar, dosyada savcısının değişmesi, emniyet personelinin tutuklanmadan önce sürekli savcının odasına girip çakması, savcının ifade almadan tutukluğa sevk etmesi ve sorgu hakiminin hiç bir gerekçe göstermeden sadece tutuklama kararı vermesi, akabinde sorgu tutanağının imzalanmasına bile izin vermeden emniyet personelinin Türkmen’in kaçırırcasına salondan çıkarmaları kararın siyasi olduğunu bize gösteriyor. Bu sebeple şubat ayında Başpınar'da yaşanabilecek hareketliliğin engellenemesi adına yaklaşık bir ay tutuklu kalma ihtimalini öngörüyoruz.

BAŞPINAR İŞÇİLERİNE ÇAĞRI YAPTI

Benim moralim gayet iyi. İşçiler moralinin bozmasın. Bu mesele Mehmet Türkmen meselesi değil. İşçilerin ekmeğini büyütmeleri için bir araya gelmesini ve birlikte hareket etmesini engellemeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyelim. Bu süreçte, işçiler sendikaya üye olarak sahip çıksınlar. Direnişteki işçilerin işbaşı yaptığı fabrikalarda patronların işçileri sendika üyeliğinden istifaya zorladığını duyuyoruz. Buna karşı direnelim, sendika sadece bugünün meselesi değil, işçinin çatısıdır. Sendika altında örgütlenmemiz gerekiyor. Patronların işçileri sendikadan istifaya zorlaması suçtur. Hiçbir patron işçilerin özgürlüğünü engelleyemez."