BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı

Antep Başpınar ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği'nin yasaklamasının ardından 14 Şubat'ta gözaltına alınıp serbest bırakılan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, dün akşam saatlerinde bir kez daha gözaltına alındı.

Cuma günü (14 Şubat) evinden çıktığında da gözaltına alınan Türkmen, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Patronların isteğiyle bir kez daha gözaltına alınıyorum. Sendikada işçilerle toplantı halindeyken gelip sendikanın kapısından gözaltına alınıyorum. Geri gelicem! Mücadeleye devam" dedi.

Türkmen'in "çalışma hürriyetin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" iddiasıyla savcının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SORULDU

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Mehmet Türkmen’e sosyal medya paylaşımları üzerine sorular soruldu.

"Suç işlemeye tahrik” ve “İş ve çalışma yaşamının ihlali” suçlamasıyla ifadesi alınan Türkmen’e, "9 Şubat 2025 saat ö.ö 12:45 tarihli hava buz gibi. Saat 00:40 Şireci ayakta! Direnenler de var bu havalarda. Şubat'ı ısıtanlar, geceyi aydınlatanlar. Şireci işçileri patrona ait Sırma Hali Fabrikasının işçilerine sesleniyor: Sırma dışarı! Başpınar uyuma, ekmeğine sahip çık" şeklindeki paylaşımda çağrınız amacı nedir?" sorusu yöneltildi.

SENDİKA BAŞKANI TUTUKLANDI!

Emniyet ifadesi biten Türkmen, bu sabah savcılığa sevk edildi. Ancak savcı ifadesini almadı. Türkmen tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

Türkmen, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

SENDİKADAN EYLEM ÇAĞRISI

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen için sendika bugün 17.00'de Antep'te bulunan sendika önüne çağrıda bulundu.

GAZİANTEP BAROSU BAŞKANININ İFADEYE GİRMESİNE ENGEL

Türkmen'in ifadesinin alınması sırasında yanına girmek isteyen Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran içeri alınmadı. Duran avukatların ifadeye alınmamasına ilişkin, "Bunun muhattapları var, bu bir talimattır, bu bir emirdir. Buradan bir tutuklama kararı çıkacak. Buradan hak ve özgürlüklere yönelik, bu ülkedeki tüm örgütlenme hakkını korumak görevimiz var. Hukuk tektir. Kanun tektir. Kanun yorumlanırken kişiye, makama göre yorumlanmaz" ifadelerini kullandı.

Ekmek mücadelemize kelepçe vuramazsınız!



Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Genel Başkanımız Mehmet Türkmen’in duruşmasını izlemek isteyen Antep Barosu Başkanı Bülent Duran ve diğer avukatlara sulh ceza hakimliğince izin verilmedi.



Baro başkanının dahi gözlemci olarak… pic.twitter.com/XEu8J5aItf — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) February 17, 2025

BİRTEK-SEN soruşturmaya dair yaptığı diğer açıklamada destek çağrısı yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan sendika paylaşımında şunları kaydetti:

"Başlatılan bu soruşturma, doğrudan sendikalaşma hakkına dönük bir saldırıdır. İşçileri sendikalı olmaya, birlikte hareket etmeye, örgütlenmeye çağırmak anayasal bir haktır ve her sendikacının görevidir. Bu soruşturma, yalnızca Mehmet Türkmen’e değil, kuralsız ve sefalet koşullarında çalıştırılan Antep işçi sınıfının patronlara karşı hak arama mücadelesine karşı başlatılmıştır. Patronun şikayeti dahi olmadan patron adına soruşturma başlatmak, hukuku patronlar için ayaklar altına almaktır. Ekmeğini büyütmek isteyen işçilere önce Valilik yasağı koyup sonra sendikalarını hapsetmeye çalışmanın kendisi suçtur. Öte yandan, işçilerin talepleri konusunda bütün taraflara çağrı yapan, müzakere sürecine hazır olduğunu her fırsatta dile getiren sendikamızın Genel Başkanına dönük bu yaklaşım, işçilerin taleplerinin dikkate alınmayacağı mesajını da vermektedir.

İşçi sınıfının mücadele tarihi göstermiştir ki; yasak, baskı, tutuklamalar sınıfın hak arayışına ket vuramaz. Sendikal haklara dönük açıkça bir saldırı olan bu soruşturmaya karşı Genel Başkanımız Mehmet Türkmen’in serbest bırakılması, Valilik yasağının kaldırılması ve işçilerin taleplerinin kabul edilmesi için, yargının emekçilere karşı sopa olarak kullanılmasına karşı emekten yana olan tüm Türkiye kamuoyunu desteğe çağırıyoruz."