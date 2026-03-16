BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hanifi Şireci’nin Sırma Halı fabrikasında, gasp edilen ücretleri nedeniyle iş bırakan işçiler adına basın açıklaması yapan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, bugün çıkarıldığı Antep Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

Yıllardır iş kazaları, ücret gaspları, mobbing ve hak gasplarıyla gündemden düşmeyen Hanifi Şireci’nin firması Sırma Halı’da 400 işçi, geç ödenen ve zamsız kalan ücretleri için bir hafta önce iş bıraktı. İşçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN’in Genel Başkanı Türkmen, işçiler adına yaptığı basın açıklaması nedeniyle ev baskını ile gözaltına alındı.

Dün (15 Mart) savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonla Türkmen’in evinde arama yapıldı ve tüm elektronik eşyalarına el konuldu.

Savcılık bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Türkmen'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Türkmen'e Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşmasından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yönlendiriliyordu. Türkmen'e yöneltilen suçlamanın savcılığa sevk edilirken "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" olarak değiştirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Türkmen, Antep Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

"HUKUKA AYKIRI"

Sendika avukatı Esmer Özer, Türkmen’in evinde arama yapılmasının, sendikal faaliyet nedeniyle gözaltına alınarak tutuklama sevk edilmesinin ardından şunları söyledi:

“Mahkeme kararıyla Türkmen’in evinin aranması, eşyalarına el konulması tamamen hukuka aykırıdır. İşçilerin hakkını savunmak amacıyla açıklama yapan Türkmen, uzun yıllardır bölgede sendikal faaliyet yürütmekte. Her sene işçiler hak talepli iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğinde gelen bu yargı tacizleri, sadece Türkmen’in özgürlüğüne yönelik değil aynı zamanda sendikal örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir ihlaldir. Bu gözaltı ve tutuklama talebi, sendikal özgürlüğün elinden alınması demek ve hukuka aykırı bir işlemdir. Antep’te bulunan OSB’de işçilerin tazminatsız işten atılıyor, ücretleri ödenmiyor ve her yıl yüzlerce iş kazası gerçekleşiyor. İşyerlerinde iş güvenliği önemleri almayan patronlar bu kazaların yaşanmasının, işçilerin ölmesinin sebebi. Ancak İşverenler önlemler almak yerine ‘kan parası’ vererek işçileri susturuyor.

Burada adaletsizlik yasanın etkin uygulanmamasında. Bir iş mahkemesinde görülen duruşma yıllarca sürüyor. İş kazası dosyalarının sonunda ceza çıksa bile bir gün dahi içerde yatmadan süreç bitmiş oluyor. Türkiye’nin her yerinde böyle binlerce örnek var. Elbette bir sendikanın genel başkanı olarak işçilere bu sorunlara karşı birleşme çağrısı yapmak sendikacı olmanın asgari gereğidir. Adalet yok sözünün üstüne gelen bu soruşturma süreci ve tutuklama talebi tam olarak müvekkilin söylediklerini doğrular niteliktedir. İşçilerin hakkını almak için kendi gücünden başka çaresi yoktur.”