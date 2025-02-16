BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen yine gözaltına alındı

Antep Başpınar ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği'nin yasaklamasının ardından 14 Şubat'ta gözaltına alınıp serbest bırakılan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen bir kez daha gözaltına alındı.

Cuma günü (14 Şubat) evinden çıktığında da gözaltına alınan Türkmen, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Patronların isteğiyle bir kez daha gözaltına alınıyorum. Sendikada işçilerle toplantı halindeyken gelip sendikanın kapısından gözaltına alınıyorum. Geri gelicem! Mücadeleye devam" dedi.

Türkmen'in "çalışma hürriyetin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" iddiasıyla savcının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

BİRTEK-SEN'den yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Gözaltılarla, tehditlerle bizi yıldıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Bütün baskılara ve yıldırma politikalarına karşı Başpınar işçileri başta olmak üzere bütün işçileri sendikamız etrafında birleşmeye çağırıyoruz. Sendikalaşmanın bir hak olduğunu size öğreteceğiz!"