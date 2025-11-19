BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen: "Şık Makas patronu Mısır'a kaçıyor"

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Şık Makas Tekstil'de işçilerin ücretleri için direnişe geçmesinin ardından bugün açıklama yapan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Şık Makas patronunun ülkeyi terk edeceğini ifade etti.

Mehmet Türkmen'in paylaşımı şu şekilde:

Şık Makas patronu, Tokat’ta yıllarca devletin teşviğine, işçinin emeğine, tazminatına çöktükten sonra, şimdi makineleri söküp Mısır’a kaçıyor. Halka 24 saat ‘Milli ve Yerli’ hamasetiyle hikayeler anlatan iktidar ve devletin ilgili kurumları da seyrediyor.

10 yıl boyunca işçilerden on milyonlarca lira aidat kesen ve işçileri asgari ücretle kölelik koşullarında çalıştırılmasına göz yuman patron değnekçisi sarı sendika da seyrediyor.

İşçilerin ücretleri ve tazminatları ödensin diye mücadele ettiğimiz için bize “fabrikayı kapattırmak istiyorlar” diye iftira atan patron yandaşları, online mısınız?