BİRTEK-SEN: İki kadın sendika üyemize fiili gözaltı işlemi yapıldı

BİRTEK-SEN, üyeleri olan iki kadın işçinin, sendikal faaliyetleri ve kadın işçilerle ilgili yaptıkları çalışmalar gerekçesiyle emniyete çağrılıp TEM şubede saatlerce bekletildiğini açıkladı. İşçilerin ailelerin arandığını kaydeden sendika açıklamasında, "Sendikamız üyesi iki kadın işçiye bugün fiili gözaltı işlemi yapıldı. İki yetişkin kadın olan arkadaşlarımızın eşleri ve babaları arandı. Onur kırıcı bir şekilde eş ve babaları ile konuşuldu ve sorguya çekildiler" ifadelerine yer verildi.

Emek Servisi

Malatya’da Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi iki kadın işçinin ortada bir karar olmadan Terörle Mücadele Şubesi’ne (TEM) çağrıldığı ve ailelerinin arandığı iddia edildi.

BİRTEK-SEN tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sendikamız üyesi iki kadın işçiye bugün fiili gözaltı işlemi yapıldı. İki yetişkin kadın olan arkadaşlarımızın eşleri ve babaları arandı. Onur kırıcı bir şekilde eş ve babaları ile konuşuldu ve sorguya çekildiler. Emniyete çağrılıp TEM şubede saatlerce bekletildiler. ‘Suçlama nedir? Arkadaşlarımızı hangi yasaya dayanarak bekletiyorsunuz?’ sorusuna, ‘Suçlama yok, sadece uyarı amaçlı çağırdık’ diye yanıt veriyorlar. Arkadaşlarımıza sendikal faaliyet ve kadın işçilerle ilgili yaptıkları çalışmalar soruluyor ve bu konuda ‘kibarca’ uyarılıyorlar. Buradan İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanlığı’na soruyoruz: Bu hukuksuz uygulamayla, anayasal ve tamamen yasal olan faaliyetler hakkında, suçmuş gibi sorguya çekmek, kadın arkadaşlarımızın eşleri ve ailelerini çağırıp baskı kurmak polisin yasal görevleri arasında mıdır? Bu konuda Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden de bir açıklama bekliyoruz. Bu hukuksuz uygulamanın sorumluları hakkında en kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağız. Aynı zamanda deprem mağduru olan binlerce işçinin kölelik koşullarında çalıştırıldığı Malatya’da, kadın işçilerin sendikal örgütlenme mücadelesinin bu yöntemlerle engellenmesine, Malatya OSB’de patronların kurduğu kölelik düzeni devam etsin diye, örgütlenmek ve mücadele etmek isteyen işçi arkadaşlarımızın sindirilmesine asla izin vermeyeceğiz!"

Malatya’da sendikamız üyesi iki kadın işçiye bugün fiili gözaltı işlemi yapıldı. İki yetişkin kadın olan arkadaşlarımızın eşleri ve babaları arandı. Onur kırıcı bir şekilde eş ve babaları ile konuşuldu ve sorguya çekildiler. Emniyete çağrılıp TEM şubede saatlerce bekletildiler. + — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) October 31, 2023

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATIN"

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da yaşananlara tepki gösterdi.

Ortada yasal bir gerekçe olmadığına dikkat çeken Karaca, şunları dile getirdi: "Malatya'da sendika üyesi iki kadın işçinin eşleri ve babaları TEM'e çağrılıp polisçe kadınlara karşı kışkırtılıyor, kadınlar adeta sorguya çekiliyor. Burası bir tek hukuki gerekçe olmadan polislerin işçileri korkutacağı, tehdit edebileceği bir muz cumhuriyeti midir? Ne hakla ve ne hadle eş ve baba üzerinden kadınların sendikal faaliyetleri ile ilgili baskı yapılıyor? Bu bir suç duyurusudur, bu hadsiz ve hukuksuz muameleye karışan tüm sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılmalı. Hakkını arayan işçileri her koşulda kollukla karşı karşıya getiren sermaye devletinin tacizlerine göz yummayacağız! Suç işleyen kolluk görevlileri, emri verenler ve patron çıkarı için devletin tüm olanaklarını kullanma gayretini gösterenlere karşı tarafımız belli. Emekleri ve haklarının peşinde olan işçileri ve onların örgütü olan sendikaları kriminalize etmenize müsaade etmeyiz."