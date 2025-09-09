BİRTEK-SEN: Tunahan Tekstil işçileri üç aydır maaş alamıyor!

Gaziantep’te faaliyet gösteren Tunahan Tekstil’de işçilerin hak kaybı yaşadığı, fabrikada çocuk işçi çalıştırıldığı ve iş kazalarının gizlendiği belirtildi.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), tarafından yapılan açıklamada, işçilerin şubat ayından bu yana ücretlerinin eksik yatırıldığı, son üç aydır ise maaş alamadıkarı belirtildi.

Açıklamada, “Geçtiğimiz hafta patron, işçilerin iş akitlerini feshetti ama ne ödeme yaptı ne de bir teminat verdi” denildi.

Fabrikada çocukların çalıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, çalışanların yarısının sigortasız olduğu, sigortalı görünen işçilerin primlerinin ise eksik yatırıldığı kaydedilirken, “Bir hafta önce yaşanan iş kazasında bir işçinin eli kırıldı. Ondan 11 ay önce bir işçi parmağını kaybetti. Ancak ne tazminat ödendi ne de hastanede iş kazası tutanağı tutuldu” denildi.

"SİGORTASIZ ÇALIŞIYORUZ"

İşçilerden Habeş Çelik mağduriyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

“8 aydan beridir Tunahan Tekstil’de sigortasız çalışıyoruz ancak paramızı alamıyoruz. Üç aydan beridir maaşımızı alamıyoruz. Sigortamızı bugün, yarın yapacaklar diye oyalıyorlar.”

Bir başka işçi ise, “Maaşımızı alamadığımız gibi işveren bizden habersiz çıkışımızı verdiği için fabrikanın önünde mağdur bir şekilde bekliyoruz. Bize verilen söz 'Makinayı satacağım, dört ay içinde maaşlarınızı vereceğim' şeklindeydi. Bize hiçbir güvence vermiyorlar" dedi.

"İŞ KAZASI BEDELİNİ DE ÖDEMEDİLER"

"İş kazası" geçiren bir diğer işçi ise, “11 ay önce iş kazası geçirdim. İş kazası bedelini de ödemediler. Herhangi bir yardımda bulunmadılar” ifadelerini kullandı.

Eli makinaya sıkışan Suriyeli işçinin ise eli kırık şekilde üç aydır beklediği ve herhangi bir destek almadığı ifade edildi. Konuşan bir başka işçi ise maaşlarını düzenli alamadıklarını ve yetkililerin yardımcı olmalarını istediklerini ifade etti.