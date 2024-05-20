BİSAM: Açlık sınırı 17 bin 756, yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira oldu

BİSAM tarafından yayımlanan rapora göre, nisan ayında açıklık sınırı 17 bin 756 lira, yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira oldu. Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 28.458 TL oldu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), nisan ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, nisan ayında açıklık sınırı asgari ücretin üzerine çıkarak 17 bin 756 lirayı buldu. Yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira oldu.

Araştırmaya göre, tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 28.458 TL oldu. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 600 TL’ye yaklaştı.

BİSAM raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 4.914 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 4.732, 15-18 yaş bir genç için 4.961, 4-6 yaş arası bir çocuk için 3.149 liradır.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 17 bin 756 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 61 bin 418 liraya ulaşmaktadır.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 28.458 lira olmalıdır. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 28.458 lira olarak tespit edilmiştir."