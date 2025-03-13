BİSAM: Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 79 bin 165 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Şubat 2025 Dönem Raporu' yayımlandı.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Şubat 2025 için 22 bin 886 lira oldu. Raporda, bu tutarın sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğu, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırının 79 bin 165 lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.

SAĞLIKLI BESLENMENİN AYLIK MALİYETİ 22 BİN 886 LİRA

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklılık gösterdiği kaydedilen raporda, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 6 bin 387 lira, yetişkin bir kadın için 6 bin 046, 15-18 yaş bir genç için 6 bin 396, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4 bin 57 lira olduğu belirtildi.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 22 bin 886 lira olarak tespit edildi. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 79 bin 165 liraya ulaştı.

YALNIZ BİR KİŞİ İÇİN YOKSULLUK SINIRI 36 BİN 681 LİRA OLDU

Rapora göre, tek başına yaşayan bir kişinin, sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarının en 36 bin 681 olduğu ifade edildi. Buna göre, tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 36 bin 681 lira olarak tespit edildi.

GÜNLÜK HARCAMADA EN YÜKSEK MALİYET SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE

Şubat ayında günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 210,85 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri gurbu oluştururken ikinci en yüsek maliyetli harcama grubu 208,76 liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oldu.

Rapora göre, diğer gıda gruplarında günlük harcama tutarı şöyle:

''Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 140.71 liradır. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 69.83 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 37.43 lira masraf yapılması gereken ürün grubudur. Yumurta için 15.87, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 17.41 lira harcama yapılması gerekmektedir.''

Daha dar bir gruplandırmaya göre, harcamalarda süt ve süt ürünleri yüzde 27.64 ile ilk sırada yer alırken meyve ve sebze grubununun payı yüzde 27.37 olarak gerçekleşti. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı ise yüzde 26 olarak tespit edildi. Ekmek, makarna vb.’nin toplam içindeki payı yüzde 11.4, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7.6 oldu.