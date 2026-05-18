BİSAM Mayıs 2026 verilerini açıkladı: Açlık sınırı 35 bin liraya dayandı, günlük mutfak masrafı bin 160 TL

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Mayıs 2026 dönemine ait açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı. TÜİK’in zincir marketlerdeki cari ay internet fiyatları ile BİSAM’ın beslenme kalıbı esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması, yani açlık sınırı 34 bin 808 TL olarak belirlendi.

Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, ısınma ve eğlence gibi bir hanenin yapması zorunlu olan tüm harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 114 bin 348 TL’ye ulaştı.

GÜNLÜK MUTFAK MASRAFI BİN 160 TL

Dört kişilik bir hane, sadece sağlıklı beslenebilmek için günde en az 1160 TL harcamak zorunda. Günlük gıda harcamalarında en yüksek maliyetli grup, 380.1 TL’lik harcama ve yüzde 32.8'lik pay ile süt ve süt ürünleri oldu.

Mutfak sepetindeki diğer harcamaların günlük dağılımı ve oranları ise şöyle şekillendi:

• Kırmızı et, balık ve tavuk: 297.10 TL

• Meyve ve sebze: 285.34 TL (Yüzde 25.6)

• Et, yumurta ve kuru baklagil (toplam): Yüzde 24.3

• Ekmek ve tahıl grubu: Yüzde 9.3 (Sadece ekmek maliyeti günlük 86.7 TL)

• Yağ, şeker, kuruyemiş vb. diğer ürünler: Yüzde 8