Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 Kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesinde seyreden Melih B. (29) yönetimindeki 54 ACT 541 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Emrullah G. (68)’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 sürücüde yere kapaklanıd.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.