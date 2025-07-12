Bisiklet işçileri tekerleri durdurdu

Emek Servisi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Accel Bisiklet’te grev başladı. Fabrikanın Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü işçileri dün grev çadırını kurdu.

Ağırlıklı olarak kadın işçilerin çalıştığı fabrikada çalışan Accel Bisiklet işçileri, işverenin tıkanan toplu iş sözleşmesi (TİS) için taleplerini kabul etmesini ve fabrikada işten çıkartılan işçilerin iadesini talep ediyor. Birleşik Metal-İş’in 3 yıldır örgütlü olduğu fabrikada ilk dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı ancak 2’nci dönemde işveren tarafından süreç ilerletilmedi. Bu yıl 27 Ocak’tan başlayan görüşmeler, 27 Mart’ta tıkandı. TİS görüşmeleri devam ederken Amerikalı yatırım şirketi KKR & Co’ya ait Accell Bisiklet, yerli sermayeli Nahita Holding bünyesindeki Bisan Bisiklet’e devredildi. Yeni işveren, sendika ile uzlaşmaz tavrı ilerleterek işten çıkarmalara başladı. İhracat rakamlarının düşüklüğünü bahane eden patron, sendikada örgütlüler de dahil olmak üzere 100 işçiyi işten çıkardı.

FABRİKAYI BÜYÜTEN EMEK

Accel Bisiklet fabrikası önünde greve ilişkin basın açıklamasını Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Ali Çeltek okudu. Açıklamada, “Accell Bisiklet işçileri, bu işyerinde yıllardır emek vererek fabrikayı büyütmüş, üretimi artırmış, firmanın ihracat başarısına katkı sunmuştur. İşyerinin el değiştirmesi Accell Bisiklet işçilerinin hakkını, emeğini, geleceğini yok saymak anlamına gelemez” denildi.

Çeltek, “Accell Bisiklet işyerinde sendikamızın örgütlendiği dönemde 500’ün üzerinde çalışan bulunmaktaydı. Bu işyerinin büyümesi, üretimin artması ve ihracatta önemli başarılara imza atması, doğrudan üyelerimizin emeği, alın teri ve fedakârca çalışması sayesinde mümkün olmuştur. İşyerinin bu büyümesi, şirketi sektöründe güçlü ve cazip bir konuma taşımış; nihayetinde bugünkü satış sürecinin de önünü açmıştır. Yani Accell Bisiklet, üyelerimizin yıllardır verdiği emeğin ve katkının bir sonucu olarak devralınmaya değer görülmüş, yeni patronları için cazip hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

MÜCADELE SÜRECEK

İşçilerin insanca yaşayacak ücret ve güvence taleplerinin en temel hak olduğunun altını çizen Çeltek, şöyle konuştu: “İşverenden beklentimiz açıktır. Toplu sözleşme sürecinde kabul edilebilir bir ücret ve sosyal haklar teklifi vermesi, işten çıkarmalara son vermesi. Sendikamız, üyelerimizin haklarını ve geleceğini korumak için her türlü mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Grev hakkımızı en güçlü şekilde kullanacağız ve Accell Bisiklet işçilerinin haklarını alana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”