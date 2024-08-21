Bisiklet parasına eve yolladılar

Bahar GÖNÜL

Erzincan’ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold Madencilik, 187 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu. Maden ocağında 13 Şubat’ta kimyasal atık kayması sonucunda yaşanan iş cinayetinde 9 işçi yaşamını yitirmişti. Şirketin belirsiz süre ruhsatı iptal edilmiş ve üretimi durdurulmuştu. Şirket toplu işten çıkarmalara ise belirsizliğin devam etmesi ve ekonomik gerekçeleri neden gösterdi.

İşten çıkartılan maden işçisi Sıddık Gün BirGün’e konuştu, “Yıllarca sömürüldük, bir mesajla işten çıkardılar” dedi. Gün, “Bu maden ocağında olan vakanın bedelini biz hem canımızla hem malımızla ödedik. Ondan sonra bu durumu düzeltmek yine onların işiydi” dedi. Seçim öncesinde iktidarın verdiği sözleri tutmadığının altını çizen Gün, “Burada devlet görevini yapmıyor. Seçimden 20 gün önce bize her şey düzelecek, şartlarınız daha iyi olacak dediler. Geldiğimiz noktada yarımız işten atıldık. 15 yıl sömürdükten sonra insanları bir mesajla, bir bisiklet parasına bizi eve yolladılar” dedi. Geldikleri duruma isyan eden işçi Gün, “Her kötü durum bizim ülkemizde mi olacak? Hiç hesaplarını inceledin mi 15 yılda ne kazandın ülkeye ne bıraktın diye? Toplu bir kıyım var. Belli bir süre sonra insanların cebinde harçlık bile kalmayacak, göç olacak buradan” diye konuştu.

ŞİRKET YALAN SÖYLEDİ

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş) Avukatı Mert Batur da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batur, 10 yıldır çevre katliamına yol açan altın madenciliğinin yapıldığı İliç’te başka geçim kaynağının kalmadığını vurguladı, “2 yıllık tazminat da verseler 2 yıl sonra bu insanların burada başka geçim kaynağı yok. Tekil olarak maden işçileri değil buradaki tüm insanlar problemle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

Batur, toplu işten çıkarmalarda bakanlık, Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve şirketin suç ortaklığı olduğunu söyledi. Av. Batur, 6 ay önceki iş cinayetini hatırlatarak, “Anagold’un 13 Şubat’tan itibaren iş sağlığı güvenliği önlemlerindeki eksiklikler sebebiyle ruhsat iptal edilmiş durumda. Bu eksiklikler giderildiği zaman tekrar çalışmaya başlayabilir ya da orada başka bir şirket aracılığıyla altın madenciliği faaliyetine devam edilebilir. Önümüzdeki süreçte burasının çalışmayacağını gösteren emareler yok elimizde” dedi. Batur, şirketin yasal mecburiyetleri olduğunu söyleyerek, “Anagold, burada oluşan bedele yasal olarak katlanmak zorunda. Bu sebeple işçiler 6 aydır ücretli izindeydi. Şimdi Anagold buna katlanmak istemediğini, ekonomik gerekçelerle söyleyerek işçileri toplu işten çıkarmaya karar verdiğini açıkladı" dedi.

Şirketin 1,5 ay önce toplu işten çıkarma olmayacağına dair garanti verdiğini belirten Batur, işten çıkarmaların devam edebileceğini söyledi. Batur, “Biz durumla ilgili Anagold’a sormuştuk böyle bir planları var mı diye. Toplu işten çıkarmaya gitmeyeceklerini ifade etmişti işçilere. Bu konuşmadan 1,5 ay sonra toplu işten çıkarma prosedürünü tamamladığını anlıyoruz. Yalan söylemişler işçilere ve İliç halkına. 187 işçi diye açıklandı çıkarılan ama daha fazlası da olabilir. 2 kısım halinde de olabilir işten çıkarma. İşçilere kendi imzaları altına alarak işten çıkarmaya gitmeye çalışıyor. Bu şirketin kendi katlanma yükümlülüğüne aykırı bir hareket” diye konuştu.

GEÇİM KAYNAĞI KALMADI

Batur, altın madenciliği yapılan İliç’te yöre halkının başka geçim kaynağının kalmadığını belirtti. “Toplu işten çıkarma olacak mı diye sorulduğunda yalan söyleyerek işçilerin kendi programlarını da yapmasını engellediler. Hem ekonomik olarak hem sendikal olarak ortada bıraktılar" diyen Batur, şöyle konuştu: "Burada 10 yıldır altın madenciliği yapılıyor. Altın madenciliği teknik olarak bulunduğu çevrenin doğasını geri dönüşsüz olarak değiştiriyor. Bunun sonucunda da orada başka bir geçim kaynağı bırakmıyor. İnsanlar da yıllar içerisinde hayvancılık yaparken madenci olarak çalışmaya başlamışlar. Başka geçim kaynağı yok. 2 yıllık tazminat da verseler 2 yıl sonra bu insanların burada başka geçim kaynağı yok. Tekil olarak maden işçileri değil buradaki tüm insanlar problemle karşı karşıya. İşçi arkadaşlara hem yasal olarak hem fiili olarak bunun karşısında konumlandırmaya çalışacağız. Madenci meclisinin kararları doğrultusunda hareket edeceğiz.”