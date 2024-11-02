Bisiklet tutkunları Çeşme'de pedal çevirecek

Çeşme, Veloturk Gran Fondo by Salcano'ya 8'inci kez ev sahipliği yapacak. Yarın start alacak organizasyonda, bisiklet tutkunları pedal basacak.

İzmir'in muhteşem plajları, festivalleri ve eşsiz Ege lezzetlerinin yer aldığı Çeşme'de Veloturk Gran Fondo rüzgarı esecek. Çocukları karne hediyesi olarak bisikletleriyle buluşturabilmeyi amaçlayan amatör yol bisiklet yarışı, spor ile sosyal farkındalık oluşturacak. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisiklet severleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, bu sene 8'inci kez Çeşme'de yarın gerçekleşecek.

Organizasyon öncesinde Boyalık Beach Otel & Spa'da düzenlenen basın toplantısına; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar ile davetliler katıldı.

MEHMET MARAŞLI: SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, “Çeşme deyince aklımıza turizm geliyor. Sezon uzamasıyla yılın her ayında farklı organizasyonun yer aldığı bir kent olarak düşünüyoruz. Ben 2 senedir bunu yaşıyorum. Artık bunu hem turizmcilerimiz ile belediyemiz ile ve kurumlarımızla yılın her ayına yayılabileceğini söylüyoruz. Spor ve turizmin birleşmesiyle farklı bir tat olduğunu görmüş bulunuyoruz. Gelen kişiler spora geliyorlar. Amatör ruhla geliyorlar. O bakımdan organizasyonu çok kıymetli buluyorum. Sürdürülebilir olması her şeyden önemli. Biz Çeşme halkı olarak kurumlarıyla en iyi şekilde olması için uğraşıyoruz. Kaliteli organizatörler ve sporcularla bir arada olmak bir mutluluk veriyor. Çocukların bisiklet ve sporla tanışması da ayrı bir öneme sahip. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

LAL DENİZLİ: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Spor aktivitelerini artırarak çocuklarımızın spora erişimini sağlamak için çaba ortaya koyuyoruz. Farklı birçok sportif olaya yer vermek için büyük çaba sarf ediyoruz. Kaymakamımız büyük bir özveri ile sporun birleştirici gücüne inanarak büyük çaba koydu ortaya. Birlikte aynı bakabildiğim insanlarla yola yürümekten çok memnunum. Biz bir turizm kentiyiz. Bölgedeki esnafımız tam işler durdu derken böylesi organizasyonlarla Çeşme'nin canlanması bir hayli önemli. Organizasyon sadece bir yarış değil, sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkatleri çekiyor. Bu tip aktivitelere ev sahipliği yapmaktan büyük şeref duyuyorum. 12 ülkeden katılımcının yer alacağı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem esnafımızın yüzünün güldüğü hem de kazasız belasız tüm sporcularımızın unutulmaz hafta sonu geçireceği bir etkinlik olur" şeklinde konuştu.

EMİN MÜFTÜOĞLU: ÇEŞME, BİSİKLET AİLEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da, "3 yıl önce seçilmiştik ve o gün de seçim mücadelesinden bir gün sonra buraya gelmiştik. Şimdi de yeniden seçimin ardından burada start vereceğiz. 3 yılda iyi şeyler yaptık. Veledrom açtık ve Türk bisikletinin geleceğidir. Her ülkede olmayan bir tesis. Bu ülke bunu hak ediyor. Bu tesis ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Veledrom sayesinde gümüş ve bronz madalya kazandık. Son balkan şampiyonasında Türkiye rekorları kazandık. İlk defa mart ayında dünya kupasını veledromda yapacağız. 3 yıl önce olimpiyat hedefi demiştik. Bunda da 2028 ve 2032'yi hedef gösterdik. Sporun lideri Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile Çeşme'nin tanıtımına da büyük atkı sağladık. Çeşme bisiklet ailemiz için çok önemli. 2000'li yıllarda Çeşme'de triatlon da yapıyorduk. 35 yıldır turizmin içinde olan biri olarak Çeşme'nin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çeşme'nin turizminde katkı sağlamasını diliyorum. Devamlılığı olmayan hiçbir organizasyonun katkı sağlaması beklenemez. Ben Çeşme'den ümitliyim. Organizasyonda emeği geçen tüm Çeşme halkına, kaymakamımıza, belediye başkanımıza, jandarmamıza, polisimize, Argeus ekibine teşekkür ediyorum. Aydın Ayhan Güney başlı başına bir markadır. Böyle bir organizatörle çalışmak da Çeşme adına ayrı bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

NURİ BÜYÜKATEŞ: 8 SENE ÖNCE BAŞLADIK AMA DÜN GİBİ HATIRLIYORUM

Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş ise, "8 sene önce başladık ama dün gibi hatırlıyorum. İnşallah daha çeşitli organizasyonlarda buluşmak üzere" dedi.

FUN RIDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Basın toplantısının ardından Çeşme merkezde Fun Ride etkinliği düzenlendi. Organizasyonda Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz pedal bastı.

12 ÜLKEDEN 708 SPORCU YER ALACAK

Argeus Travel & Event tarafından Veloturk işbirliği ve Salcano'nun ana sponsorluğunda Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile gerçekleşecek. Toyota Hybrid ile Pınar Protein sponsorluğundaki organizasyon Shimano ile PT Academy hizmet ve ürün sponsorluğunda koşulacak.

Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'ya bu yıl Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 708 sporcu katılacak.

Üç ayrı güzergahtan oluşan amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da katılımcılar 91K'lık Salcano, 67K'lık Totoya Hybrit ve 41K'lık Çeşme parkurlarda kıyasıya mücadele verecek. Organizasyon UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek.

ÇEVRE DOSTU MOBİLİTE SPONSORU: TOYOTA HYBRIT

Doğa dostu girişimleri ve geliştirdiği araçlarla çevre dostu bir yol izleyen Toyota, Hibrit araçlarıyla Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'ya mobilite sponsoru olarak destek verdi.

Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisiklet severleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da Toyota Türkiye, çevreci Hibrit araçlarıyla parkurda sporculara eşlik edecek.

(FOTOĞRAFLI)