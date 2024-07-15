Bisikletçi Umut Gündüz unutulmadı: "Umut’un adaleti 1460 gündür direniyor"

Dört yıl önce 15 Temmuz'da alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren bisiklet sporcusu Umut Gündüz, ölüm yıl dönümünde Ankara'da mezarı başında anıldı.

Dört yıl önce 15 Temmuz'da alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren bisiklet sporcusu Umut Gündüz, ölüm yıl dönümünde Ankara'da mezarı başında anıldı. Baba Menderes Gündüz "Umut Gündüz davasının örnek bir dava olarak görülmesini ve alınacak kararın bundan sonra yaşanması muhtemel ölümleri durdurmak için emsal olması için katil Çağdaş Şenyüz'ün en ağır cezayı almasını istemekteyiz. Umut’un adaleti 1460 gündür direniyor" dedi.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Bisikletçi Umut Gündüz, 4. ölüm yıldönümünde ailesi ve arkadaşları tarafından Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı. Umut Gündüz'ün mezarı başında konuşan baba Menderes Gündüz, "Dört yıl önce bugün 19 yaşında, bisiklet sporcusu, üniversite hayali kuran, gelecek planları olan bin bir emek ile büyüttüğümüz; Umut Gündüz, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken; alkollü ve yüzde 100 kusurlu olarak araç kullanan, katil Çağdaş Şenyüz’ün aşırı hızla arkadan çarpıp yaralı yerde bırakıp kaçması sonucu hayatını kaybetti" dedi.

"HAKARET CİNAYETTEN DAHA BÜYÜK BİR SUÇ SAYILMIŞTIR"

"Umut Gündüz adına yürüttüğümüz adalet çağrımız, iktidarın cezasızlık politikası neticesinde katil Çağdaş Şenyüz’ün mahkeme tarafından 4 yıl 5 ay ile ödüllendirilmesi ile karşılıksız kalmıştır" diyen Gündüz şunları kaydetti:

"Karar duruşmasının olduğu o gün, Umut Gündüz’ün katilinin 4 yıl 5 ay aldığı ceza karşısında davayı takip eden herkesin de tanık olduğu gibi, bisiklet, motosiklet, yaya ölümlerine neden olan sürücülere cezasızlık devam edilerek Umut Gündüz’ün ölümüne neden olan benzer olaylar sonucu yaşanması muhtemel ölümler teşvik edilmiştir. Verilen bu ödül gibi karara itiraz eden baba Menderes Gündüz mahkeme heyetine hakaretten 6 yıl ile Anne Asuman Gündüz katilin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı için 4 yıl ile yargılanmıştır. Bu ülkede hakaret cinayetten daha büyük bir suç sayılmıştır.

Ailesi, arkadaşları, sevenleri olarak bizlerin; Umut Gündüz adı üzerinden tüm bisikletli ölümlerin son bulması amacıyla bu güne kadar sürdürdüğümüz adalet mücadelemiz devam etmektedir. Bundan sonra da, başta Umut Gündüz’ün katili olan Çağdaş Şenyüz’ün ve buna benzer alkollü arkadan çarpma ve yaralı bırakıp kaçarak bisiklet, motosiklet, yaya ölümlere neden olan sürücülerin 'kasten adam öldürmek suçlamasıyla' ağır ceza mahkemesinde tutuklu olarak yargılanarak hak ettikleri cezaları alana kadar adalet arayışımız devam edecektir.

Bisiklet, motosiklet ve yaya ölümlerine sebep olan sürücülerin trafik kazası denilerek cezasız bırakılması soncunda her geçen gün ölümler artmaya devam etmektedir. 'Cezasızlık cesaretlendirir' öylede oldu Umut'un ölümünden sonra motorlu taşıtların sebep olduğu yüzlerce ölüm ve yaralanmalara sebep olanlar aynı cezasızlık ile aramıza salındı. Katil bugün Ankara sokaklarında yasaların verdiği cesaret ile özgürce araç kullanmaya devam etmekte. Umut Gündüz davasının örnek bir dava olarak görülmesini ve alınacak kararın bundan sonraki zamanda yaşanması muhtemel ölümleri durdurmak için emsal olması için katil Çağdaş Şenyüz'ün en ağır cezayı almasını istemekteyiz. Umut’un adaleti 1460 gündür direniyor. Yerini bulmak için değil işlememek için direniyor. En büyük suç olan 'cinayet' cezasız kalıyor. Yaşamak ve yaşatmak için mücadeleye devam."

NE OLMUŞTU?

4 yıl önce Ankara Batıkent'te antrenmandan dönen Umut Gündüz'ü sürücü Çağdaş Şenyüz aracıyla çarparak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, mahkemece tutuklandı. Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Şenyüz'ün ise ''asli kusurlu'' olduğu kaydedildi.

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz'e "taksirle ölüme neden olmak" suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Daha sonra bu ceza "iyi hal indirimi" uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 güne indirildi. Dört ay cezaevinde kalan Şenyüz, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak yeniden cezaevine girmemiş, Umut Gündüz'ün ailesi de 28 Ocak'ta İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.