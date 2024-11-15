Bisikletin en hızlıları Antalya’da zamana karşı yarıştı

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya etkinliğinde 15 Kasım’da 20 km zamana karşı parkurunda 26 ülkeden 218 bisikletçi Antalya’nın en hızlısı olmak için pedal bastı.

Antalya’nın nefes kesen doğası ve tarihi zenginlikleri içinde eşsiz bir yarış deneyimi sunan bisiklet dünyasının en prestijli Gran Fondo yarışları arasında yer alan uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl dördüncü kez düzenleniyor.

Bu yıl 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyon, dünya genelindeki bisiklet tutkunlarını bir araya getirerek heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapıyor. Nirvana Hotels ana sponsorluğunda Mooves Event organizasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleri ve Antalya’nın markaları Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines, AG Tohum, Arso İnşaat ile Shimano ve Bisan’ın da sponsorluğunda 3 farklı parkurda gerçekleştiriliyor.

Antalya Expo Yolu’ndan start alacak olan 20 km’lik düz bir parkurda 10 km gidiş ve 10 km geliş olarak tasarlanan Zamana Karşı (TT) yarışında 26 ülkeden 218 sporcu yarıştı. UCI Nirvana Gran Fondo Antalya’nın ilk gününde 20km’lik zamana karşı etabı koşuldu. Zamana karşı etabında bisikletçiler birer dakikalık ara ile saat 10.00’da start almaya başladı. Yarışın startını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi. Zamana karşı heyecan dolu yarışta sporcular, en iyi zamanlarını elde etmek için büyük bir mücadele sergiledi.

UCI Gran Fondo World Series kapsamında düzenlenen Dünya Şampiyonası’na katılmak için kotası bulunan bir yarış olan Zamana Karşı yarışında sporcular, 20 km’lik parkuru en kısa zamanda bitirmeye çalıştı. Her sporcunun tek tek çıktığı ve kurallar gereğince tek başına yarışabildiği bu yarışta en düşük zamanı yapan sporcu kazanan oldu. Kendi yaş kategorisinde %25’lik dilimde bitirmeleri halinde Dünya Şampiyonası’nda düzenlenecek zamana karşı yarışmasına gitmeye hak kazandı.

Yarış sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde 1.’lik kazanan yarışmacılar şöyle:

TT - 75-79 Erkek Sonuçlar

Vadim Fomin

TT - 70-74 Erkek Sonuçlar

Zdenko Sluch

TT - 65-69 Erkek Sonuçlar

Nick Giles

TT - 60-64 Erkek Sonuçlar

Tarasinski Jaroslaw

TT - 55-59 Erkek Sonuçlar

Bernd Quitzow

TT - 50-54 Erkek Sonuçlar

Dmitry Murashko

TT - 45-49 Erkek Sonuçlar

Sergei Kozulin

TT - 40-44 Erkek Sonuçlar

Kağan Yavuz

TT - 35-39 Erkek Sonuçlar

Sergei Serdiuk

TT - 19-34 Erkek Sonuçlar

Danil Konotop

TT - 16-18 Erkek Sonuçlar

Mustafa Alperen Aydınlı

TT - 65-69 Kadın Sonuçlar

Lucia Borradaile

TT - 60-64 Kadın Sonuçlar

Lindsay Philp

TT - 55-59 Kadın Sonuçlar

Sissel Kulseth stvold stvold

TT - 50-54 Kadın Sonuçlar

Natalie Sullivan

TT - 45-49 Kadın Sonuçlar

Marina Letaeva

TT - 40-44 Kadın Sonuçlar

Elizaveta Kostandi

TT - 35-39 Kadın Sonuçlar

Şeniz Pamuk

TT - 19-34 Kadın Sonuçlar

Mathilde Bengtson

TT - 14-18 Kadın Sonuçlar

Lieia Bezlepkina