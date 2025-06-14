Bisikletiyle dereye uçan çocuk hayatını kaybetti

Efeler İlçesi Danişment Mahallesi’nde 12 yaşındaki Ali Osman Akın, elektrikli bisikletle dereye uçtu. Akın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın’ın Efeler ilçesi Danişment Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre 12 yaşındaki Ali Osman Akın elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kontrolünü kaybederek dereye uçtu.

İhbar ile olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ali Osman Akın’ın olay yerinde hayatının kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.