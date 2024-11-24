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Bisikletiyle seçim çalışması yürüten bağımsız adaya araba çarptı

31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'nın Serik ilçesinde bağımsız belediye başkanı olan ve seçim çalışmalarını bisikletiyle sürdüren Osman Bülüç'ün kullandığı bisiklete araba çarptı. Hastaneye kaldırılan Bülüç'ün durumu ağır.

Güncel
  • 24.11.2024 15:35
  • Giriş: 24.11.2024 15:35
  • Güncelleme: 24.11.2024 15:41
Kaynak: AA
Bisikletiyle seçim çalışması yürüten bağımsız adaya araba çarptı
Fotoğraf: İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bağımsız belediye başkan adayı olan ve bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkati çeken Osman Bülüç, bisikletiyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralandı.

Hüseyin A. idaresindeki 07 BUL 155 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi Genpa Kavşağı'nda, Osman Bülüç'ün kullandığı bisikletle çarpıştı.

Fotoğraf: İHA

Kazada, Bülüç yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİ ODAĞI OLMUŞTU

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Bülüç'ün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Hüseyin A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son yerel seçimlerde Serik Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Osman Bülüç, bisikletle gezerek "Yaparsa gariban Osman yapar" sloganıyla gerçekleştirdiği seçim çalışmalarıyla ilgi odağı olmuştu.

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