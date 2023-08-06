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Bisikletleri kırılan milli triatlonculara yenisi verildi

Ajans Haberleri
  • 06.08.2023 16:59
  • Giriş: 06.08.2023 16:59
  • Güncelleme: 06.08.2023 16:59
Kaynak: AA
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Bisikletleri kırılan milli triatlonculara yenisi verildi

ANKARA (AA) - Katıldıkları yarışlarda bisikletleri kırılan milli triatloncular Gültigin Er ve Enes Kızılcık'a Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) tarafından yeni bisiklet verildi.

Federasyondan yapılana açıklamada, milli sporcuların katıldıkları uluslararası yarışlarda geçirdikleri kazalar sonucu bisikletlerinin kırıldığı anımsatıldı.

Söz konusu sporcular için Balıkesir'de gerçekleştirilen TTF Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni bisiklet verilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Milli triatloncular Gültigin Er ve Enes Kızılcık'a düzenlenen törende yeni bisikletleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Olimpik Milli Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk, yeni bisikletlerin sporcuların motivasyonuna olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

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