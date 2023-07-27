Bisikletli Doğanay Güzelgün’ü öldüren Temel Ünlü, 9 gündür bulunamadı

İstanbul Kadıköy’de otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü, 9 gündür aranıyor. Aile kaçan sürücünün bulunamamasına tepki gösterdi. Abla Gülenay Güzelgün Erol, "Maalesef 9 gün oldu hala bulunamadı. Adı belli, yeri belli ama neden bulunamadı, hala çözemedim. Kardeşimin katili bir an önce bulunsun. Ben başka bir şey istemiyorum” dedi.

İstanbul’da 51 yaşındaki bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün’ü otomobiliyle çarparak öldüren şahıs hala bulunamadı.

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası sürücü, olay yerinden kaçtı. Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü, 9 gündür aranıyor. Abla Gülenay Güzelgün Erol ve baba Duman Güzelgün, kaçan sürücünün bulunamamasına tepkili.

“ARTIK NE DİYECEĞİMİ BİLEMİYORUM”

Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, “Maalesef 9 gün oldu hala bulunamadı. Adı belli, yeri belli ama neden bulunamadı, hala çözemedim. Kardeşimin katili bir an önce bulunsun. Ben başka bir şey istemiyorum. O davaya odaklandım. Ama soruşturmada herhangi bir gelişme yok. Çarpan kişi belli ama hala bulunamadı maalesef. Şurada çarpmış kardeşime belki direksiyonu sola değil de sağa kırsa çarpmayacak. Bir sürü soru var. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece bulunmasını ve cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.

BABA GÜZELGÜN: İNSAN GÖRDÜKÇE ACI ÇEKİYOR

Doğanay Güzelgün'ün babası Duman Güzelgün, “Ne söyleyebilirim bu acıyla. Suçlu olan yakalansa insan en azından memnuniyet duyar. Gördükçe insan acı çekiyor ne söylenebilir ki. Böyle bir anda elinden alınınca çok fena oluyor insan. Kaza yerine gelmek ve görmek istemiyordum. Devletimiz istediği zaman bulur. İnşallah bulunur” şeklinde konuştu.